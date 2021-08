Egyre nagyobb teret nyer a közösségi oldalakon az LMBTQ-propaganda

Megosztás Tweet



A magyar gyermekvédelmi népszavazás messzemenőkig illeszkedik az európai demokratikus jogállamok hagyományaiba és gyakorlatába – erről beszélt az M1-nek az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Farkas Vajk szerint a demokrácia normál működéséhez hozzátartozik, hogy ilyen fontos kérdésekben népszavazást kezdeményez a magyar kormány. Közben a V4NA hírügynökség arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre nagyobb teret nyer a közösségi oldalakon is az LMBTQ-propaganda – számolt be az M1 Híradója.



Egy magát genderfluidnak megjelölő fiatal épp azt magyarázza követőinek egy közösségi videómegosztón, hogy milyen érzés, amikor előzetes bejelentés nélkül változik meg a neme.

Egy másik videóban egy magát szintén genderfluidként azonosító ember azt magyarázza, hogy ő az „az” névmást preferálja, amivel tárgyakra szoktak hivatkozni, ugyanis ezzel tudja magát a legkönnyebben meghatározni. Számára ez nemi eufóriát jelent. „Ettől nyilvánvalóan nemi eufóriát fogok érezni, mert magamnak érzem magam, és úgy érzem, hogy felismerem magam” – vélekedett.

Az LMBTQ-propaganda megjelent a TikTok közösségi oldalon is, amire azért fontos odafigyelni, mert az alkalmazás eddigi rövid története alatt hihetetlen népszerűségre tett szert

– hívta fel korábban a figyelmet a jelenségre a Magyar Nemzet.

A lap szerint a videókat nem szervezetek vagy hivatalos megbízók hozzák létre, hanem az úgynevezett tiktokkerek, akik már magukévá tették a propaganda alapgondolatait.

A gyermekeink jövője a tét, ezért ebben a kérdésben nem engedhetünk

Öt kérdésben kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazást a kormány még július végén. Orbán Viktor miniszterelnök akkor a referendum szükségességét azzal indokolta, hogy Nyugat-Európában az LMBTQ-aktivisták bejárnak az óvodákba, az iskolákba, és a brüsszeli bürokraták Magyarországon is ezt akarják elérni.

A magyar kormány viszont nem – szögezte le a miniszterelnök. A kérdéseket a kabinet már benyújtotta a Nemzeti Választási Bizottsághoz, és a testület hitelesítette is azokat.

A gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazás meghirdetése messzemenőkig illeszkedik az európai demokratikus jogállamok hagyományaiba és gyakorlatába – mondta az M1-nek Farkas Vajk.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője emlékeztetett rá: Svájcban a minaretek építéséről, de a liberális fősodorhoz kapcsolódó kérdésekről, mint például az azonos neműek házassága vagy az abortusz legalizálása is tartottak már referendumot más európai országokban és Amerikában is.

Viszont megfigyelhető egy olyan tendencia is az utóbbi években, hogy ezzel ellentétes irányú népszavazásokat is tartanak. Például Horvátországban, hogy fenntartsák-e azt, hogy a házasság az csak férfi és nő között lehetséges, szintén hasonló témájú népszavazás volt Szlovákiában is. Ugyan nem érte el a szükséges szintet a részvétel, viszont mind a két helyen elsöprő arányban szavaztak amellett, hogy ezeket a hagyományos értékeket továbbra is védjék az adott országok törvényei.

A magyar referendum többek között arra kérdez rá, hogy szülői hozzájárulás nélkül tartsanak-e szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást a köznevelési intézményekben, de a kormány a nemátalakító műtétek engedélyezésében, illetve a szexuális jellegű médiatartalmak korlátlan elérésében is kikéri az állampolgárok véleményét.

A címlapfotó illusztráció.