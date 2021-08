Dömötör Csaba: A Balaton a legerősebb időszakát éli

Megosztás Tweet



Minden ellenkező állítás ellenére a Balaton a legerősebb időszakát éli – írta közösségi oldalán a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden.

Dömötör Csaba videóbejegyzésében arról beszélt, hogy júliusban rekordot döntött a turizmus Magyarországon. A vendégéjszakák száma elérte az 5,5 milliót, ami 17 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor volt. Továbbra is a Balaton a legnépszerűbb célpont, amely most már négyévszakos vonzerőt jelent – fogalmazott az államtitkár, sorra véve, hogy a kormány milyen beruházások támogatásával segítette elő a színvonal-emelkedést.

A balatoni strandokkal összefüggésben azt emelte ki, hogy mintegy felük szabadstrand, a partszakaszok hosszát tekintve kétharmaduk az. Az elmúlt években 17 Balaton-parti település 45 szabadstrandja újult meg kormányzati támogatással – ismertette, majd megjegyezte, ezért is furcsa nézni a repülő által húzott MSZP-s hirdetéseket, amelyekben szabadstrandok felett követelnek szabadstrandokat.

A szálláshelyekről szólva közölte, hogy a kormány a nagy, a közepes és a kis szálláshelyek megújulását is támogatja a Kisfaludy-programmal. Csak panzióból 137 újult meg az elmúlt években, és 5880 magán- és egyéb szálláshely megújításához nyújtottak támogatást – sorolta.

Rámutatott: sokan a járvány hónapjaiban tudták elvégezni a felújítást. Értékelése szerint a felújítások nemcsak a szolgáltatási színvonalat javítják, de bővítik a kínálatot is, ami fékezheti az áremelkedéseket.

A látnivalók közül kiemelte a szántódpusztai majorság felújítását, a harminc részből álló épületegyüttesben új múzeum, új élménypark és lovasprogramok is lesznek. Megújult a szigligeti vár is, kapuk és tornyok születtek újjá, új részek is épültek –mondta, megjegyezve, hogy csak tavaly 180 ezren látogattak oda.

Külön megemlítette, hogy két évtizedes szünet után újra jár kisvasút a csisztapusztai vonalon, a nyolc kilométeres szakaszon a nyitás utáni napokban ötezren utaztak.

Jövőre elkészülhet a tihanyi apátsági galéria is, emellett a kormány négymilliárdot biztosít a keszthelyi Festetics-kastély megújítására –folytatta Dömötör Csaba.

A parlamenti államtitkár jelezte, hogy bővülnek a közlekedési lehetőségek is: új motorvonatok állnak szolgálatba a Balatonnál, emellett megújul a balatoni bringakör és jövőre elkészülhet a Balaton-Budapest 108 kilométeres kerékpárút.