„Brüsszelnek nincs köze a magyar gyermekek szexuális neveléséhez, az kizárólag a szülők joga”

A fogyasztóvédelem ellenőrzi majd azokat a részletszabályokat, amelyek a gyermekvédelmi törvény alkalmazásához készültek. LMBTQ-tartalmakat például nem lehet az iskolák és az óvodák 200 méteres közelében népszerűsíteni, a könyvesboltokban pedig zárt csomagolásban, a többi kiadványtól elkülönítve lehet majd árulni a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, vagy a homoszexualitást népszerűsítő tartalmakat – hangzott el az M1 Híradójában.



Főleg a kereskedőkre vonatkozik a gyermekvédelmi törvény végrehajtási rendelete.

Óvoda, iskola közelében nem lehet árusítani, nem lehet az üzlet kirakatába tenni, és a többi terméktől elkülönítve, csak zárt csomagolásban lehet árulni minden olyan gyermekeknek szóló terméket, amely a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, vagy a homoszexualitást népszerűsíti, illetve a szexualitást öncélúan ábrázolja.

A jogszabály 30 nap múlva lép életbe és a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi majd a betartását. Az Országgyűlés június 15-én fogadta el a gyermekvédelmi törvényt, amely a pedofíliával szembeni szigorúbb fellépésről szól, de foglalkozik a gyerekek szexuális felvilágosításának szabályozásával is.

Nem engedi például a 18 év alattiaknak a homoszexualitás és a transzneműség megjelenítését az óvodákban, az iskolákban valamint a médiában.

A kormánypártok mellett a Jobbik képviselői is az igen gombot nyomták meg szavazáson. A gyermekvédelmi törvény miatt bírálatok sora érte Magyarországot. Az egyik leghangosabb kritikus a holland miniszterelnök volt, aki kijelentette: „Magyarországnak vissza kell vonnia a törvényt, és térdre kell ereszkednie”.

Brüsszel is elítélte az új szabályokat. Az Európai Bizottság szerint az, hogy Magyarország korlátozza az LMBTQ-tartalmakat a gyermekek körében nemcsak diszkriminatív, hanem sérti az uniós szolgáltatások szabad áramlását is. Ezért a bizottság két kötelezettségszegési eljárást is indított hazánk ellen és azon van, hogy összekösse a vitát az uniós pénzek elosztásával is.

Orbán Viktor akkor úgy reagált: mind a családjog, mind az oktatás kizárólag nemzeti hatáskörbe tartozik, vagyis

Brüsszelnek nincs köze a magyar gyermekek szexuális neveléséhez, mert az kizárólag a szülők joga.

„Az Európai Bizottság nem veszi figyelembe, hogy mit tesznek lehetővé számára a jogszabályok és mit nem, csak politikai igényeket szolgál ki” – mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Mathias Corvinus Collegium fesztiválján. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: „a hazánkkal szemben indított kötelezettségszegési eljárás nem jogi, hanem politikai ügy.”

„A bizottság igyekszik ezeket a politikai igényeket akkor is kiszolgálni, ha páros lábbal kell, hogy a közösségi, jogi szabályokon ugráljon és kifejezetten teret enged annak, hogy a lojális együttműködés elvét megsértve, egyes tagállamokat kipécézzenek és rossz példaként állítsanak be, mert politikailag nem azonosul olyan döntésekkel amihez az Európai Uniónak semmi köze nincs, tehát jó lenne ezen változtatni” – fogalmazott a miniszter.

„Sokan vannak Nyugat-Európába, akik nem tartják helyesnek az Európai Bizottság álláspontját, köztük én sem” – közölte a CSU volt alelnöke a Kossuth Rádiónak adott interjúban. Peter Gauweiler azt mondta: Brüsszelnek tiszteletben kellene tartani a magyar álláspontot.

Majd arra emlékeztetett:

Angela Merkel német kancellár 2017-ben még alkotmányellenesnek nevezte a melegházasságot a Bundestagban és ellene szavazott.

„Ezen ma már túl vagyunk és mi el is tudjuk ezt fogadni. De ha más országok azt mondják, ezt mi nem fogadjuk el, nem akarjuk, nem szeretnénk, azt is el kell fogadnunk, a tolerancia nem egyirányú utca” – szögezte le Peter Gauweiler.

A német Keresztényszociális Unió volt alelnöke hozzátette: az LMBTQ-közösségről nem csak Magyarországon oszlanak meg a vélemények, hanem a világ minden országában.

A témában a kormány népszavazást kezdeményezett, a referendum öt kérdését a napokban hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság. A kérdések érintik a szülői hozzájárulás nélkül folytatott szexuális propagandát az óvodákban, iskolákban, és a nemi átalakító kezelések népszerűsítését és elérhetőségét a gyermekek számára.