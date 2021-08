Az ország közel 60 százaléka már megkapta az oltást

Megosztás Tweet



Négy beteg meghalt, és újabb 156 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu.

A hétvégén összesen 156 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 011 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy beteg, így az elhunytak száma 30 037 fő – írja a koronavirus.gov.hu.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 757 247 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 22 727 főre csökkent. 75 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

(Fotó: koronavirus.gov.hu)

A beoltottak száma 5 649 125 fő, közülük 5 491 387 már a második oltását is megkapta.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérik, hogy vegyék fel az oltást.

Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az Eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Eddig 57 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 38 ezren már fel is vették azt.

A címlapfotó illusztráció.