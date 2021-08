Üresnek próbálta beállítani a zsúfolt Balatonpartot a HVG

Megosztás Tweet



Alig talált nyaralókat a Balatonnál a hvg.hu balliberális hírportál. A lap szerint ugyanis az üdülőhelyekre a drágaság miatt visszafogottan érkeznek a vendégek. Az árak emelkedése nyilvánvaló, de az is, hogy ennek ellenére is sokan vannak a Balatonnál – közölte az M1 Híradója.



A cikk annyira fontos lehetett a hvg.hu szerkesztőségnek, hogy azt idő előtt, már szombaton közzé tették az interneten.

Az írás a címében is sokat sejtető: „Durván elszálltak az árak a Balatonnál, nincs is túl sok nyaralni vágyó a parton”. A tartalomra egy címlapfotóval is igyekeztek ráerősíteni, amin néhány vízibicikli látható, rajtuk tucatnyi fürdőzővel. A magát hitelesnek és objektívnek mondó hvg.hu mindezzel azt sugallta: a „mélyszegénységben”lévő magyarok kedvelt turistacélpontja üres, a tóparti élet kifulladni látszik.

A hvg.hu újságírója egy webkamera felvételére hivatkozva azzal is próbálta hergelni olvasóit, hogy még „a Balaton legjobbnak mondott csopaki strandján is láthatóan jócskán van távolság a fűre terített törülközők között, pedig ott talpalatnyi hely sem szokott lenni.”

Ezzel szemben – ugyanennek a kamerának a felvételei alapján – vasárnap

reggel fél tízkor még valóban alig voltak a parton, de délben már megtelt a strand napozókkal és fürdőzőkkel.

Hasonló volt a helyzet Zamárdiban és ugyanez a látvány fogadta az M1 stábját a balatonszéplaki szabadstrandon is.

Egy helyi büfé vezetője azt mondta az M1-nek: jó lesz az idei forgalmuk, a Balaton továbbra is népszerű turistacélpont. „Általában ilyenkor augusztus elején indul be igazából a külföldiekkel a forgalmunk, eddig a hazaiak voltak inkább, ugye Németországban most kezdődnek a szabadságok, általában az augusztus az, amikor mindenki itt van” – monda az üzletvezető.

„A belföldi turizmus stabilan helyreállt a koronavírus-járvány okozta leállásból. A külföldi vendégek lassabban, de már újra jönnek Magyarországra, a balatoni szálláshelyek pénzforgalma pedig megduplázódott” – fogalmazott a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója Guller Zoltán a Kossuth Rádióban.

„Júniusban azt láttuk, hogy körülbelül tízmilliárd forintnyi forrást költöttünk a Balaton szálláshelyein, ez kétszer annyi, mint tavaly. Júliusban csak nyers számaim vannak még, 25,5 milliárd forintot látunk, ami harmincöt százalékkal magasabb, mint a tavalyi évben”

– tette hozzá.

Guller Zoltán emlékeztetett: „a nyári turisztikai szezon a magas átoltottságnak köszönhetően teljes szabadságban kezdődött, a magyarországi turizmusnak így legalább egy, másfél hónap előnye volt Európával szemben, amelyet meg is tartott.”