Ha allergiás tüneteket észlel, lehetséges, hogy a delta variánst kapta el

Továbbra is a magyar az egyik legsikeresebb oltási kampány a világon. Más országoktól eltérően itthon vakcinabőség van, ami lehetőséget teremt arra, hogy oltóanyaggal segítsünk más országoknak, illetve itthon elindulhatott a harmadik oltások beadása is, Európában elsőként. Erre pedig szükség van, ugyanis a delta variáns egyre nagyobb problémákat okoz világszerte, hiszen jóval fertőzőbb és gyorsabban is terjed, mint a korábbi változatok – hangzott el az M1 Híradójában.