Érdemes a hétvégén kilátogatni a 155. születésnapját ünneplő állatkertbe

1866 augusztus 9-én a déli harangszóra nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a Fővárosi Állat-és Növénykert. A jubileumi születésnap azonban hétfői napra esik, így már a hétvégén elkezdődtek a különleges programok. Színpadi előadások, beszélgetések, kézműveskedés, valamint tematikus séták is megtalálhatóak a programok között.

A programok mellett természetesen a legfőbb látványosságok továbbra is az állatok lesznek. A pandémia alatt számos kölyök és fióka látta meg a napvilágot, akik közül az április születésű Samu a kis elefánt aki a legnépszerűbb jövevény. Samu kedvenc nyári programja a fürdőzés, és a 3 és fél éves testvérével való állandó játék.

Az állatkert egyik legfiatalabb jövevénye egy vörös panda, aki a veszélyeztetett állatok csoportjába tartozik.

„Amikor arról beszélünk, hogy kisállatok születnek, ez olyan értelemben is jó, hogy aranyosak és a közönség is nagyon szereti őket, de azért is fontosak, mert nagyobb részt veszélyeztetett, ritkulóban lévő fajok, és az állatkerteknek ez is fontos feladatuk, hogy ezeket az állatokat –például állatkerti szaporítással– megmentsük” – mondta Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

A szóvivő továbbá elmondta, az állatkert nyitásakor alig volt 500 lakója a parknak, ma pedig már több mint tízezer egyed látható, amelyek nagyjából 900 különböző fajt képviselnek.