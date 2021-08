Pedofilbotrányt próbáltak eltussolni Érden

Megosztás Tweet



Súlyos, a balliberális polgármester által eltussolt pedofilbotrányról jelentek meg információk egy érdi eset kapcsán. A Pest megyei településen – mint arról az origo.hu is beszámolt – május végén egy férfi teljesen meztelenül mutogatta a nemi szervét az egyik érdi óvoda játszóterének környékén, és azt kiabálta a gyerekeknek, hogy azt vegyék a szájukba. Meglepő mind az ügyről értesülő polgármester, mind a helyi rendőrség ügykezelése.

Bács István, érdi fideszes önkormányzati képviselő július közepén feljelentést tett a Pest Megyei Ügyészségén, mert egy pedofil férfi trágár szavak kíséretében a nemi szervét mutogatta az egyik helyi óvoda előtt a gyerekeknek.

"Hozzávetőlegesen két hete jutott tudomásomra, hogy május végén az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájában az új játszóudvarra kísérték ki a gondozók a gyerekeket. Ekkor a szomszédban lakó fiatalember a ház teraszán anyaszült meztelenül, széttett lábakkal és kezekkel, kézfejeit ökölbe szorítva, középső ujjait az ég felé mutatva a következőket ordibálta az óvodás csoportnak: "Kapjátok be a f.....t!"" - olvasható a dokumentumban.

A feljelentés szerint az óvónők annyira megijedtek a magamutogató pedofiltól, hogy visszarohantak az épületbe. Bács szerint komoly hiba volt, hogy ezután nem a rendőrséget, hanem a városvezetést értesítették a történtekről, ugyanis ők egyértelműen az ügy eltussolásában voltak érdekeltek.

Nem tetszett neki a gyerekzsivaj – megértő rendőrség?

A pedagógusok minden bizonnyal kötelességtudatból fordultak az érdi önkormányzathoz, hiszen ők a fenntartói az oktatási intézményüknek. A fideszes politikus szerint állításait igazolja, hogy miután értesítették a botrányos esetről, Csőzik László nem tett feljelentést, ehelyett találkozott az aberrációval megvádolt emberrel.

Csőzik László (Baja, 1975. június 9. –) magyar politikus, ügyvéd, a 2019-es önkormányzati választásokon Érd Megyei Jogú Város polgármesterének választották meg. 2000 végétől a Szabad Demokraták Szövetsége külső kapcsolatokért felelős igazgatójaként dolgozott. 2007 és 2010 között társadalmi megbízatásban alpolgármestere Érd Megyei Jogú Városnak, ahol a közgyűlésben egyúttal az SZDSZ-frakciót is vezette. 1999 és 2000 közt a Liberális Fiatalok Társaságának alelnöke volt, s közben részt vett az SZDSZ ifjúsági szervezetének, az Új Generációnak az alapításában, melynek ügyvivője, majd 2003 februárjától három éven át elnöke volt. 2003 óta – egy év kihagyással folyamatosan – tagja volt az SZDSZ Országos Ügyvivői Testületének: háromszor választották meg országos ügyvivőnek a párt tisztújító küldöttgyűlésein. 2009-ben nem újította meg párttagságát. 2018-ban az MSZP-PM képviselő-jelöltjeként kampányolt.

A Magyar Nemzet az eset kapcsán leírja: Csőzik „megbeszélésre hívta az óvodásoknak meztelenül trágárkodó V. Balázst. Csőzik csupán annyit tett: megkérte a férfit, hogy többet ne tegyen ilyet. Közölte vele azt is, hogy bár kötelessége lenne feljelenteni a rendőrségen, ezt a közöttük fennálló jó viszonyra való tekintettel – állítólag V. Balázs politikai támogatója a polgármesternek – nem teszi meg. Bács István feljelentésében azt is nyomatékosította: a megbeszélés nem négyszemközt zajlott, az ott elhangzottak ezért kiszivárogtak.

A kormánypárti helyi képviselő azt is megemlítette: az ügyről már nemcsak valamennyi ott dolgozó óvónő, hanem szinte valamennyi szülő is tud.”

"Legközelebb vegyék fel videóra"

Az origo.hu úgy tudja: a baloldali városvezetés teljesen összezárt, hiszen a feljelentésben foglaltak szerint Tetlák Örs LMP-s alpolgármester sem akart tudomást venni az ügyről. "Amikor június elején az óvodába látogatott, az ott dolgozók elmesélték neki a május végi történéseket. Tetlák ekkor a vállát megvonva annyit mondott, "legközelebb vegyék fel videóra" - áll a beadványban.

Az ügy az Érdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályához került, ők pedig meglepetésre elutasították a feljelentését. Még azt is bizonyítottnak látták, hogy miközben a kiskorúak játszottak, a középső ujjait felmutatta. Bár elég egyértelműnek látszik a történet, az érdi rendőrség mégis arra jutott, hogy nem történt pedofil bűncselekmény, mert – a megkérdezett tanúk elmondása szerint – a férfi nem a "nemi vágyának kielégítése" céljából mutogatta magát, csupán "ittas, ideges és mérges volt", és ilyen formában fejezte ki nemtetszését a közelből érkező gyerekzsivaj miatt.

„Valamilyen szinten kötődhet a városvezetéshez”

A Fidesz érdi képviselője azt is érthetetlennek tartja, hogy Csőzik a botrány után korlátozta az óvódások és az óvónők mozgását, hogy ne zavarják a férfi nyugalmát. Ez is azt mutatja szerinte, hogy a baloldali politikus alkalmatlan a városvezetésre, most éppen gyerekeket és nőket hagyott cserben. Csak bízni tud abban, hogy a helyi rendőrség nem így tesz majd, és egy elfogulatlan, alapos vizsgálatban tisztázza az ügyet.

A másik érv az elutasításra az volt, hogy egy magas betonkerítés választja el a szomszédos ingatlanokat, így a gyerekek nem láthatták az érdi férfit.

Bács ezt másképp látja, szerinte "Mivel az óvoda játszóudvara erősen lejtős, teraszos kialakítású, egy kisgyermek annak több pontjáról is átláthat a betonkerítés felett a szomszédba".

A helyi rendőrség még Bács azon állítását is megerősítette, miszerint Csőzik a történtek után, június 4-én fogadta a gyerekek előtt meztelenkedő és trágárkodó férfit. Pár mondattal később viszont azzal mentegetik, hogy "a beszerzett adatok alapján Érd polgármestere nem ismeri a férfit, vele semmilyen kapcsolatban nem áll".

Bács szerint az érdi rendőrség jó eséllyel nem fogja alaposan kivizsgálni az ügyet, mert az valamilyen szinten kötődhet a baloldali városvezetéshez.

Az ügy kapcsán az origo.hu megkereste Csőzik Lászlót, „akitől azt kérdeztük meg, hogy miért nem tett feljelentést, amikor tudomása volt a történtekről, illetve miről beszélgetett négyszemközt a pedofíliával megvádolt férfival. A baloldali polgármester - a rendőrségi határozatban foglaltakhoz hasonlóan - válaszában azt írta, hogy a szóban forgó férfit egyáltalán nem ismerte, semmilyen kapcsolatban nem állt vele soha. Állítása szerint életében "mindössze egyetlenegyszer" találkozott vele, méghozzá a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében, és akkor sem "négyszemközt", hanem az érintett óvoda vezetőjével együtt.”

A pedofilellenes törvény elkötelezett ellenzői

A Magyar Nemzet korábban megírta:

Csőzik László baloldali polgármestertől nem áll távol a bűnözők védelmének az ellátása. 2015-ben még ügyvédként számos embercsempész védője volt.

A baloldali politikus ráadásul az öt évvel ezelőtti migránsáradatot arra szerette volna felhasználni, hogy – humanitáriusnak kikiáltott tevékenységük miatt – a bűnözők enyhébb megítélés alá kerüljenek.

Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban tárgyalta, majd fogadta el az új pedofilellenes gyermekvédelmi törvényt. Az előterjesztésre a kormánypárti képviselők, illetve a Jobbik mondott igent, a többi baloldali párt ugyanakkor bojkottálta a szavazást. A távol maradók között volt Csőzik László felesége, Bősz Anett is. A liberális párt elnöke a Demokratikus Koalíció frakciójában foglal helyet, és ő a Gyurcsány-párt helyi jelöltje is a baloldali előválasztáson.

A DK miniszterelnök-jelöltje, Dobrev Klára a törvény elfogadása után nyomatékosította: amennyiben ők kerülnek hatalomra, eltörlik az új pedofilellenes gyermekvédelmi törvényt.