Milliókba kerülhet a gazdáknak, ha nem irtják ki a parlagfüvet

Fokozottan ellenőrzik országszerte a parlagfüves területeket, van ahol helikopterről, máshol drónokkal is kutatják a fertőzött földeket. A felelőtlen gazdák minden esetben bírságra számíthatnak, ami 15 ezer forinttól akár ötmillió forint is lehet. A parlagfű idén korábban virágzik. Az allergiásoknak már most érdemes megkezdeni a megelőzést – hangzott el az M1 Híradója.