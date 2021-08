Mély fájdalommal búcsúzik Gyukity Istvántól a közmédia

Megosztás Tweet



Mécsesek égnek elhunyt barátunk, kollégánk: Gyukity István fényképe előtt az MTVA székházában. Elvesztése felfoghatatlan, mély fájdalom van mindannyiunk szívében. Életútja minta mindannyiunk számára. Végigjárta a ranglétra összes fokát. Mindenhol példaértékűen állta meg a helyét – hangzott el az M1 Híradójában.



„Úgy gondolom, hogy azok a nézők, akik minket választanak, mindenképpen szerencsések lesznek, hiszen ma is sikerül – legalábbis én úgy gondolom – egy sokszínű műsort kínálni önöknek” – a 90-es évek végétől hétről hétre így köszöntötte a nézőket Gyukity István, az MTV Pécsi Körzeti Stúdió Sétatér című magazinműsorában.

Karrierje azonban sokkal korábban elkezdődött. Tehetsége már egyetemista korában megmutatkozott: a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán két tanulmánykötetet is szerkesztett. Történelem szakdolgozatát pedig a XXIV. Országos Diákköri Konferencián különdíjjal jutalmazták.

Ekkor kezdett el újságírással foglalkozni: először a Pécsi Campus egyetemi újságánál dolgozott, miközben szülővárosában a Bajai Rádió munkájában is részt vett. Ezután a Pécsi Körzeti Stúdióban riporterként dolgozott. De műsort is vezetett, és a Körzeti Híradó szerkesztője volt.

Az évek során sok más területen is megmutatta tehetségét.

A könnyed műfajok és a tudományos, történelmi témák is érdekelték. Ő volt az Eufória című uniós ismeretterjesztő műsor egyik megálmodója is. Az európai egység történetével foglalkozó sorozat annyira sikeres lett, hogy számos rangos díjat is bezsebelt.

2011-ben például az MTV pécsi munkatársaival a regionális televíziók európai versenyén ismerték el. Gyukity István Pécsről később Budapestre került, ahol a hírháttérműsorok szerkesztője volt, és részt vett az M1 csatorna létrehozásában is.

De az M1 Híradójának műsorvezetője is volt. Kiemelten foglalkozott a külhoni magyarságot érintő kérdésekkel, és a közmédia egész Kárpát-medencét lefedő tudósítóhálózatával.

Szerette munkáját, saját bevallása szerint is hivatásának érezte azt, amit csinált.

Több mint húszéves munkásságát a szakmában nemcsak ismerték, hanem el is ismerték. 2017-ben Közmédiáért díjjal jutalmazta az MTVA. És ő vehette át az M1-nek járó Magyar Innovációs Szövetség Médiadíját is. Ekkor is arról beszélt, hogy fontos feladatnak érzi munkáját.

Gyukity István az elmúlt években az MTVA hírigazgató-helyetteseként dolgozott. Nagy műveltségű, hatalmas munkabírású, tisztességes ember, kolléga és barát volt – tudatta az M1. Az MTVA saját halottjának tekinti. Gyukity István 47 évet élt.