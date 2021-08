Három cég azonnal módosította receptúráját a Nébih vizsgálata után

Megosztás Tweet



Lezárult a Nébih kettős élelmiszer-minőség vizsgálata. Több mint száz olyan terméket hasonlítottak össze, amelyeket azonos márkanéven forgalmaznak Magyarországon, Ausztriában és Németországban. 25 százalékuknál találtak problémát, vagyis a termékek negyede eltérő minőségű volt az egyes országokban. A gyártókkal egyeztetés indult, három cég azonnal módosította a receptúráját – közölte az M1 Híradója.



A magyarok rendszeresen vásárolnak Ausztriában. És nem csak élelmiszert, tisztítószereket is. Azt mondják, ott jobb minőségű árut kapnak.

Több vizsgálat is bizonyította, hogy az azonos márkájú termékek más összetételűek hazánkban, mint Ausztriában vagy Németországban. Például a Vegeta sósabb, a kakaópor ízetlenebb. A halfiléből hiányzik a hús, a vajas kekszből pedig a vaj. Hasonló eredményre jutottak a szlovák és a román hatóságok is, pedig

elvileg a kettős mérce tilos az Európai Unióban.

A visegrádi négyek korábban az Európai Bizottsághoz fordultak az ügyben, és el is érték, hogy kiadjanak egy közös uniós irányelvet, miszerint nem lehet más minőségű terméket szállítani a keleti és nyugati piacokra. Közben egyeztetés indult a gyártókkal is. Három cég azonnal módosította a receptúráját. Köztük van egy népszerű mogyorókrém is, amelynek most már egységes az összetétele.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kettős minőségvizsgálata három év után lezárult. Csaknem 120 terméket hasonlítottak össze, több alkalommal is. „A termékek negyedénél bizonyított a minőségbeli különbség” – mondta a Nébih Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratóriumának igazgatója az M1-nek.

Nagy Attila hangsúlyozta: az eltérések hátterében gyártási körülmények, nemzeti szabályozások állnak és az, hogy – a gyártók feltételezése szerint – a fogyasztók ízlése más. A saját márkás élelmiszereket kimondottan az adott ország igényeinek megfelelően készítik a vállalatok. Eddig a hatóságok csak kérhették,

2022-től viszont már meg is követelhetik az egységes minőséget.

„Jövő évben a kettős minőségre vonatkozó uniós jogszabály hatályba lép. Ennek a hatósági ellenőrzése is el fog indulni természetesen Magyarországon, és a felméréssorozat ebben a hatósági vizsgálatban folytatódik. A projekt eredménye, hogy több területen szükség van még együttműködésre, útmutatók kidolgozására, hiszen a jogszabály az egy magas szintű és nagyon általános szabályokat megfogalmazó előírás. Bevezeti a legális kettős minőség fogalmát” – fogalmazott Nagy Attila.

Vagyis lehet majd eltérés két azonos márkájú termék között, de arról minden esetben tájékoztatni kell a vásárlókat. Ha pedig annak nem tesznek eleget a gyártók, akkor komoly büntetésre számíthatnak. Szakemberek hozzáteszik azt is: érdemes magyar termékeket vásárolni, azok 100 százalékban hazai alapanyagból készülnek és kiváló minőségűek.