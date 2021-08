Októberig tarthat a koronavírus-nyugalom

Szakemberek szerint októberben megérkezhet a koronavírus-járvány negyedik hulláma Magyarországra. Már 27 ezren foglaltak időpontot a koronavírus elleni emlékeztető oltásra,nyolcezren már meg is kapták a harmadik dózist a vakcinából. Az oltás zavartalan mindenhol: a háziorvosoknál és az oltópontokon az első és második adagot is fel lehet venni az oltóanyagból. A 12 és 17 év közötti gyermekeket is várják a háziorvosok, illetve a kórházi oltópontok – hangzott el az M1-en.