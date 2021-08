Folyamatos a migránsáradat, Karácsony Brüsszel akarata szerint beengedné őket

Több mint száztíz migráns próbált szerdán átjutni a magyar határon. A legtöbben Csongrád-Csanád megyében próbálkoztak, ott csaknem hetven illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedniük a határt védő rendőröknek és katonáknak. Több embercsempészt is elfogtak, volt, aki tíz bevándorlót zsúfolt be az autójába. A határokon egyre nő a nyomás, ezért is kavart nagy port Karácsony Gergely főpolgármester napokban tett nyilatkozata, amelyben arról beszélt: a menedékkérők jogainak a biztosítása erkölcsi kötelesség. A Fidesz szerint ezzel sokadszorra bizonyosodott be, hogy a baloldal a bevándorlás pártján áll – közölte az M1 Híradója.