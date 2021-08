Máris sokan kérték az emlékeztető oltásokat

Országszerte folytatódott a koronavírus elleni emlékeztető oltások beadása. Eddig húszezren foglaltak időpontot a harmadik oltásra, közülük négyezren már meg is kapták. Itthon eddig csaknem 5 630 000 embert oltottak be. A szakemberek közben arra figyelmeztetnek: idővel itthon is emelkedni fog a fertőzöttek száma, de a betegség és a súlyos szövődmények ellen védelmet nyújt az oltás – közölte az M1 Híradója.