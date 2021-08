Már a Soros-szervezet szerint sem lehet majd népszavazást tartani Karácsony kérdéseiről

Megosztás Tweet



Még a Társaság a Szabadságjogokért szerint sem fognak átmenni Karácsony Gergely kérdései a Nemzeti Választási Bizottságon.

A Soros-féle nyílt társadalom szervezetrendszeréhez tartozó jogász, Pásztor Emese szerint több kérdés is költségvetési kérdéskört érinthet, valamint vannak olyan kérdések, amelyek nemzetközi szerződésekbe ütközhetnek, emiatt pedig nem lehet róluk népszavazást kiírni. A Társadalom a Szabadságjogokért nevű szervezet jogásza az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott, a főpolgármester kezdeményezését sok szempont alapján kellene vizsgálni, például nemzetközi szerződésekkel való összefüggéseket, vagy hogy költségvetési kérdést érint-e.

Pásztor Emese szerint politikai tétje a Fudan Egyetemet és az Európai Ügyészséget érintő kérdéseknek van, ezek viszont nemzetközi szerződéseket érintő ügyek, míg Karácsony egyéb kérdései a költségvetést érintik.

Karácsony Gergely július végén jelentette be, hogy három ügyben nyújt be népszavazási kérdést a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A koncepció átgondolatlanságát mutatja, hogy utólag még két további kérdést is hozzácsaptak a csomaghoz, ráadásul olyanokat, amelyekben nem lehet népszavazást tartani.

Másnap a főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában adott tanúbizonyságot arról, hogy politológus végzettsége ellenére fogalma sincs arról, hogy milyen ügyekben lehet népszavazást tartani,

ugyanis a műsorvezető felvetette, hogy az a kérdés, amely az álláskeresési járadékról szól, érinti a költségvetést, és az azt érintő ügyekben nem lehet népszavazást tartani a rendszerváltás óta.

A műsorvezető egyébként helyes okfejtését Karácsony elutasította, mondván, hogy nincs olyan, hogy „költségvetést érintő kérdés”. A miniszterelnöki babérokra törő városvezetőtől joggal lenne elvárható, hogy tisztában legyen a népszavazás szabályaival, pláne úgy, hogy politológusként végzett, bár nyelvvizsgája nincs.