Huszonhattal nőtt a fertőzöttek száma hazánkban

Két beteg meghalt, és újabb 26 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig 5 628 383 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 453 177-en már a második adag vakcinát is megkapták.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

A beoltottak száma 5 628 383 fő, közülük 5 453 177 fő már a második oltását is megkapta. 26 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 672 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 beteg, így az elhunytak száma 30 029 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 749 461 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 30 182 főre csökkent. 77 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérjük, hogy vegyék fel az oltást! Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Eddig 20 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és közel 4 ezren már fel is vették azt. Az idősotthonokban is már zajlik a harmadik oltások beadása.

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérjük, hogy regisztráljanak oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

Emellett fontos, hogy azok is megerősítsék a védelmüket, akik az év elején kapták az oltást. Ők már a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni az oltásra, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik oltás beadását. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.

Magyarország biztosítja az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást. A Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen hozzák magukkal az útlevelet, személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot.

A címlapfotó illusztráció.