Az EU árak negyedét kell fizetnünk csak a magyar fogorvosoknak

Az uniós árak közel negyedét fizetjük csak a fogászati kezelésekért a magánrendeléseken, köszönhetően annak, hogy Magyarországon olcsóbb a munkaerő és a fogászati kellékeken lévő árrés is kisebb. Laczkó Tamás, a Dental World alapítója arról beszélt, nem véletlenül jár hazánkba rengeteg külföldi, mert még a repülőjegy árával együtt is olcsóbbak a kezelések. Hozzátette ugyanakkor, hogy a járvány miatt megállt a fogászati turizmus, ami komoly hatással van a piacra. Többek közt erről is szó lesz majd a 21. Dental Worldön Budapesten, a fogászati képzések egyik nemzetközi központjában.