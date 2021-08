Túl az olimpián – Japán ezer arca a Kossuth Rádióban

Megosztás Tweet



A Kossuth Rádió Napközben című műsora olimpiai kiadással, a Halló, itt Tokió! rovattal jelentkezik minden hétköznap reggel. A rádióműsor egyik tematikus adásában Vihar Judit irodalomtörténész és műfordító a japán kultúráról mesélt a hallgatóknak.

Vihar Judit irodalomtörténész, műfordító, haikuköltő volt a vendége a Kossuth Rádió Napközben című műsorának, aki második otthonának tekinti a kelet-ázsiai szigetországot. A Magyar–Japán Baráti Társaság elnökasszonya a Halló, itt Tokió! különkiadásában kivételesen nem a sportról, hanem a japán kultúra gyökereiről, az ott élő emberek szokásairól és életfelfogásáról, valamint a magyar néppel közös vonásairól mesélt.

„A tisztelet mellett a japánoknál a szépségkultusz is kiemelten fontos. A mindennapokat az határozza meg, hogy mindennek gyönyörűnek kell lennie: nemcsak az embereknek, a tárgyaknak, hanem a viselkedésnek és a mozdulatoknak is. Káprázatos ország, ahol mindenek felett áll az esztétikum” – emelte ki a riportban Vihar Judit.

A japán kultúra szakértője hozzátette, több hasonlóság is található a magyar és ainu – azaz Japán egyik őslakó népének – hagyományai között. Ezek közül is kiemelte a pentatóniát, amelyre mindkét nemzet hagyományos népzenéje épül, valamint a medve és a bagoly totemállatként való tiszteletét, amelyek pedig mesékben és mondákban jelennek meg. A férfi-női szerepekre is kitért az irodalmár, aki szerint manapság Japánban már a nők is egyenértékű tagjai a társadalomnak. A további részletek a Napközben aktuális adásából ismerhetők meg.

