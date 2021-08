Aki nincs beoltva, azt a vírus levadássza – megoldás lehet a harmadik oltás

Megosztás Tweet



Már kérhető a harmadik oltás, Európában elsőként Magyarországon. A szakemberek szerint főként az idősebb korosztálynak és a krónikus betegeknek érdemes kérniük az emlékeztető vakcinát. A kórházak országszerte felkészültek, a háziorvosi rendelőkben és az oltópontokon adják be az oltást. Időpontot foglalni az interneten kell.

A delta variáns és a negyedik hullám sajnos kopogtat az ajtókon

– fogalmazta meg Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Kar dékánja az M1 Ma reggel című műsorában.

A delta variáns egy hatékonyabb tüskefehérjével rendelkezik, erősebben tud a receptorhoz kötődni és emiatt képes hatékonyabban fertőzni. Továbbá, úgy tűnik, hogy ezerszer nagyobb mennyiségben termelődik a megfertőzöttek nyálkahártyájában, ennélfogva fertőzőbb, mint a korábbi variánsok.

Ez ellen az antitestek száma nyújthat védelmet. Minél több az antitest, annál hatékonyabb a védelem, a harmadik oltás jelentősen meg tudja növelni az antitest szintet, ami mindenképpen segít abban, hogy a fertőzést, illetve a megbetegedést elkerüljük.

A harmadik oltás főként a magas kockázati csoportba tartozóknak ajánlott, idősebb korosztálynak, illetve a gyenge immunrendszerű személyeknek. A harmadik oltást a korábbi oltástól számított negyedik hónaptól lehet beadni.

Akik pedig nincsenek beoltva, azokat a vírus levadássza és megbetegíti. Emiatt vegyék fel az első és második oltást, és ha úgy érzik akkor a harmadikat is, annak érdekében, hogy megelőzzék ezt a betegséget – hangsúlyozta Kacskovics Imre.

Az, hogy a harmadikként melyik fajtájú oltás ajánlott a korábbiak által kiváltott hatás szempontjából kell megvizsgálni. Akik például AstraZeneca vagy Szputynik vakcinát kaptak, azok valószínűleg a következő oltásnál csekélyebb hatást tudnak kiváltani, hiszen az első oltás során olyan antitestek termelődtek, amelyek magukat a vektorokat gátolják a működésben, emiatt ebben az esetben célszerű, hogy egy másik fajtájú oltást kapjanak. A Pfizer vagy a Moderna esetén nem tudok ilyen hatásról, tehát nyugodtan lehet ugyanezekkel elvégezni.

Úgy gondolom, hogy a Pfizert és a Modernát mindenkinek lehet adni, mert nagy hatékonyságú vakcina. Ha van belőle bőven, akkor azt tanácsolom, hogy aki csak tudja, ezzel oltassa be magát.

Magyarországon magas az átoltottság, 55 százalék felett van, azonban a világon máshol ennél jóval alacsonyabb az átoltottság. Ez azt eredményezi, hogy újabb mutációkra számíthatunk, vagy már meg is jelentek. A britek szerint lassan olyan mutációk is megjelenhetnek, amelyek valamennyi jelenleg is ismert vagy használt védőoltást kikerülik, emiatt sajnos új védőoltásokat kell fejleszteni.

Én azt gondolom, hogy addig nem lélegezhet fel az emberiség, ameddig hatékony vagy még hatékonyabb gyógyszerek nem állnak rendelkezésre. Ha lenne ilyen gyógyszer, akkor sokkal jobb lenne a helyzetünk, mint jelenleg – mondta az immunológus.

A gyógyszernek egyfelől csökkenteni kéne a vírus replikációs képességét a szervezetben. Másfelől az immunrendszernek a betegség elleni fékezését kellene megvalósítani, ami egy nagyon komplex feladat, és egyelőre nem tudni olyan kísérleti fázisban lévő gyógyszert, ami jelentősen hatékony lenne. Vannak olyanok, amik 10-20 százalékos segítséget jelentenek, de ez nem mondható elég erősnek ahhoz, hogy fellélegezhessünk, hogy megvan a gyógyszer.

Magyarországon már zajlik a 12-18 közötti évesek beoltása is. A gyerekek még szerencsére, mindig kevésbé betegszenek meg, mint az idősek, de nagy fokban hozzájárulnak a betegség terjesztéséhez, emiatt rendkívül fontos ezt a korosztályt is beoltani, ugyanis ezzel lehetne megakadályozni a delta variáns és a negyedik hullám gyors megjelenését.

A címlapfotó illusztráció.