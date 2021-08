A hétvégén összesen 155 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon

A hétvégén összesen 155 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 646 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Egy beteg elhunyt, így az elhunytak száma 30 027 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 749 185 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 30 434 főre csökkent. 76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu oldalán.

A beoltottak száma 5 624 451 fő, közülük 5 443 749 fő már a második oltását is megkapta.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérik, hogy vegyék fel az oltást! Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az Eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni.

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérik, hogy regisztráljanak oltásra a Vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

