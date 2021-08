Veszik, viszik, mint a cukrot a kiváló hazai görögdinnyét

Megosztás Tweet



Igen jó év lehet az idei a dinnyetermesztőknek. 150-160 ezer tonna termésre számítanak. Nemcsak a mennyiséggel, hanem a minőséggel is elégedettek. Mostantól már mindenhol elérhető a Magyarországon termelt görögdinnye. A kamara és a minisztérium is azt kéri, keressük a magyar dinnyét, ezzel is segítve a hazai termesztőket – közölte az M1 Híradója.



Egyre inkább hódít itthon a dinnyefaragás. Igazi képzőművészeti alkotás készülhet egy-egy görögdinnyéből, amit aztán meg is lehet enni. Kovács János, nagycserkeszi gazda szerint az a gyümölcs, amely recseg, ropog ha kettévágják, az biztosan mézédes. Azt mondja, az idén termett szabolcsi dinnyék mindegyike ilyen. Most már az ország keleti részében is elkezdődött a szüret.

A szabolcsi termesztők legtöbbje saját maga árusítja dinnyéjét. A tapasztalatok szerint veszik, viszik, mint a cukrot a hazai dinnyét a vevők. Akik közül sokan naponta, két naponta visszajárnak ide. Ennek ellenére sokan persze már csak megszokásból is megkocogtatják a dinnyét, mielőtt kifizetnék az árát.

A pécsi piacon már csak magyar görögdinnyét lehet kapni.

Az itt vásárlók is csak a hazait keresik. Az agrárminiszter is arra hívta fel a figyelmet a közösségi oldalára feltöltött videójában, hogy minél több magyar dinnyét fogyasszunk, mert így magyar családok megélhetését, és a magyar gazdaságot is támogatjuk.

„Ne feledjük az ízletes hazai gyümölcs szeptember végéig elérhető lesz a megszokott kiváló minőségben a szupermarketek polcain és az árusoknál egyaránt. Fogyasszunk hát belőle, minél többet” – fogalmazott Nagy István agrárminiszter.

Folyamatosan szedik és pakolják a dinnyét az ültetvényeken. Így aztán már minden áruházban és piacon lehet hazai dinnyét kapni. Bár a termőterület csökkent, az idén a termelt mennyiség nem. 150-160 ezer tonna termésre számítanak a gazdák. Ennek több mint kétharmadát itthon, egyharmadát külföldön fogyasztják el.

A szakember szerint azért, mert kiváló a minőség, jó a termésmennyiség és most árháború sincs a termesztők és a kereskedők között. És a fogyasztók sem panaszkodhatnak.

„A dinnye tulajdonképpen a legegészségesebb nyári gyümölcsünk. Azt mondhatom, hogy néhány gombóc fagyiért már olyan terméket kaphatunk, ami az egészségünk szempontjából az egyik legkedvezőbb. A vízháztartásunkat karban tartja és ezen kívül számtalan vitamin van benne, ami kell az egészséghez, különösen most a Covidos időszakban. Ez nagyon segíti az immunrendszerünk fejlődését” – mondta Mártonffy Béla a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari osztályának elnöke.

A korszerű termesztéstechnológiának, a megfelelő fajtahibrideknek is köszönhetően a jövőben már egyre több, a családok által nagyon kedvelt magszegény, illetve a hűtőben, egészben is berakható 4-8 kilós dinnyét is termesztenek majd.