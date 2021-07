Kós Károly, az erdélyi polihisztor

Megosztás Tweet



Szolgált királynak és főhercegnek, fővárosnak, városnak, egyetemnek: de a háborúk és eget-földet rengető változások között is, leginkább az Embert.

Erdélyi szász család tagjaként született a bánsági Temesváron. Édesapja postatiszt volt, családnevüket ekkor még Koschnak írták. Családi környezete és neveltetése révén, a 20. századi erdélyi magyar kultúra és közélet egyik legnagyobb hatású emberévé vált. Építészként, íróként, szerkesztőként és irodalom szervezőként is maradandót alkotott. 1916 decemberében egyike volt annak a művészcsoportnak, melynek feladata volt megtervezni és elkészíteni az utolsó Habsburg-király, IV. Károly koronázási ceremóniájának díszletterveit. Ritka nagy tehetség volt, első építész-tervező munkája már egyetemista korában megjelent. Épületei, melyek időt állóan mutatják tehetségét, iskolateremtő stílusjegyeit, amiben a modern építészet egyszerű világába emeli be az erdélyi népi építészet formaelemeit.

Kós Károly - fotó: Wikipedia

Ő volt a két világháború közötti kisebbségbe szorult erdélyi magyarság lelkének ébren tartója - fotó: MTI

Középiskolai tanulmányait Nagyszebenben kezdte, majd a kolozsvári Református Kollégium diákja lett, ahol érettségizett. Ezután-kis kitérő után- a műegyetem építészeti szakon 1907-ben diplomázott. Diákévei alatt bebarangolta Kalotaszeget és túrákat tett társaival Erdély vidékeire és ezek alapján alakította ki sajátos stílusát. Tervezői munkásságának virágkora 1908-1914 között volt. Ekkor tervezte egyedül, vagy néhány társával azokat az épületeket, amelyek időt állóan hirdetik iskolateremtő stílusjegyeit. Néhány ismertebb épülete: római katolikus templom (Zebegény,1908) Székesfővárosi Állatkert (1909-1910) Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy,1911) Wekerle munkás és tisztviselőtelep épületei Budapest (1912)

1919 tavaszán 40 ezer emberrel megszervezte a bánffyhunyadi székhelyű Kalotaszegi Köztársaságot - fotó: MTI

Az Isztambulban működő Magyar Intézet 1918.novemberi bezárásáig, hat ösztöndíjast fogadott, akik között volt a fiatal Kós Károly is. Az építész tanulmányozta a hagyományos oszmán építészetet és az általa nagyra becsült Szinán építőmester munkáit. Elkészítette a város térképét, városfejlesztési javaslatokat tett, majd ezekről Sztambul címmel könyvet jelentetett meg. Hazatérése után egyetemi katedra várta Budapesten, de az 1918-19-es összeomlás után hazatelepült. Hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz rám, mint Budapesten- írta. Az első világháború utáni legnehezebb években mindent megtett, hogy a talajt vesztett magyarságnak új irányt mutasson. Az erdélyi magyarság teljes tudatlanságban szemlélte az eseményeket. Abban reménykedtek, hogy a békekonferencia után a bizonytalanság megszűnik. Sokan voltak, akik nem viselték el a várakozás légkörét. Közéjük tartozott Kós Károly is.

1919 tavaszán a wilsoni önrendelkezési elvek alapján 40 ezer emberrel megszervezte a bánffyhunyadi székhelyű Kalotaszegi Köztársaságot. A legendák világába illő történet csattanója, hogy Kós a köztársaság lobogóját, pénzérmét és bélyegét is megtervezte. Az idők viharában ez a próbálkozás is szertefoszlott, az autonómia kísérletnek a román király hadsereg vetett véget. .A gyalázatos Trianoni diktátum után Kiáltó Szó címmel röpiratot fogalmazott, hogy dermedtségéből felrázza a magyarságot és harcra serkentse.

Kós Károly ballada illusztrációja a gödöllői Művelődési Központban megnyílt Balladás képek c. tárlaton - fotó: MTI

Kós Károly élete a Varjúvárban

Kós Károly 1909-ben Sztánán felépítette a Varjúvárat.1910-ben feleségül vette a türei református lelkész lányát, Balázs Idát. Mind a négy gyermekük értékes életutat járt be: Balázs agrármérnök, András szobrász, Zsófia színésznő, Károly néprajzkutató. Sztána a Kolozsvár-Budapest vasútvonal egyik állomása volt, ahol a gyorsvonat is megállt, az egyik nap írt cikke két nap múlva, már a pesti lapokban megjelent. A család itt élt 1914-től 1944-ig. „ez a három évtized volt életem legszebb, legeredményesebb és emberileg legboldogabb korszaka” nyilatkozta 1974-ben. Már korán vonzotta a könyvkészítés, kézinyomdát szerelt föl a sztánai Varjúvárban, ahol kézi erővel hajtott gépeken sokszorosította könyveit. John Ruskin és William Morris kézműves hagyományok szerint készített bibliofil kiadványai szolgáltak neki példaként és az ezzel kapcsolatos következtetéseit Guild of Handicraft című írásában foglalta össze.

Kós Károly a maga számára tervezett és épített Varjúvárnak nevezett villát 1910-ben - fotó: Wikipedia

A 30-as évek közepén megszületik Budai Antal című drámája

27 éves, amikor már diplomás építőművészként részt vesz az Állatkert pavilonjainak építésében. A Fővárosi Állat és Növénykert épületeinek többségét, Kós Károly és Zrumeczky Dezső erdélyi stílusú pavilonjai díszítik. 1924-ben megjelenteti a Varjúnemzetség című regényét. A széles közönség figyelme is ösztönzi az írásra, művei általában történelmi tárgyúak, fontos bennük a történelmi hűség a korábrázolás hitelessége a költői hatás és az enyhén régies stílus.

A 30-as évek közepén megírja a Budai Antal című drámát, melyet 1937-ben Budapesten a Vígszínházban mutatnak Erdélyből Budapestre került 33 éves Greguss Zoltán felejthetetlen alakításával. Legfőbb szépirodalmi műve az 1934-ben megjelent regénye: Az országépítő. Szent Istvánról szól. A keletről érkezett nép az ő vezetésével építi fel az Európához csatlakozó országot. Ez az örök téma minden nemzedékben újra időszerű. Kós Károly lélektani hitelességgel ábrázolja a nagy egyéniséget, akinek gyakran kellett kemény kézzel megvalósítani olyan dolgokat, amelyeket másképp nem lehetett.

Figyelmeztetése sorsszerű: „De amely nép valaha is elejtette Erdélyt, az a nép és kultúrája elesett itt a múltban, és el fog esni a jövőben is menthetetlenül…”

Kós Károly egész életműve Erdélyről szól, sajátos világlátását az erdélyiség gondolata határozta meg. Erdélyt mindig valami titokzatosság, valami nehezen érthetőség és egyfajta idegenség vette körül. Érződött rajta valami egyedi, valami szokatlan. Tájszólása sokszor tűnt rejtélyesnek és ezt a dialektust nevezték erdélyiségnek az erdélyi tudat létezésének.”A mi vidékünknek megvan a maga sajátos színe, hagyománya, emberi kérdései. Az itt élő írónak ebből kell kiindulnia.

„Az erdélyi elszegényedett, reményvesztett magyarok lépésről lépésre, folytonosan kénytelen visszavonulni minden téren. Sorsunkat előre látjuk, és csodára nem számíthatunk”

Marosvásárhelyen, egy óriási tablót állított össze az egyik tanár, a legjelentősebb magyar írók képeiből tantermük falára. Gyorsan jött az utasítás a pártbizottságtól: Kós Károly képét el kell tüntetni, fejvesztés terhe mellett. Kós Károlyt nem érte váratlanul a románság erdélyi térnyerése. Már fiatalon látta az erdélyi viszonyokat: a román állam bankjai által pénzelt új honfoglalást, a felelőtlen magyar földbirtok-politikát. Erre figyelmeztetett a Budapesti Hírlapban megjelent írásában. „Láttam azt az ünnepet, és tudom, hogy az Erdély románságának győzelme volt ez rajtunk. Mi erdélyiek már fáradtak vagyunk, a magyarországi közvéleményt pedig most nem érdekli a magyarság sorsa (…) mihelyt az erdélyi románság kulturálisan, vagyonilag és társadalmilag megerősödik, abban a pillanatban kérdésessé válik Erdély léte. Mai helyzetünk az, hogy a zárt sorokban, egységes vezetés alatt és öntudatosan előrenyomuló románsággal szemben, az erdélyi elszegényedett, reményvesztett magyarok lépésről lépésre, folytonosan kénytelen visszavonulni minden téren. Sorsunkat előre látjuk, és csodára nem számíthatunk.”

fotó: Tiszatáj archívuma

Kós Károly, az erdélyi kultúra kiemelkedő személyisége kilencvennégy évet élt a magyar szellem ezermestereként, a nehéz sorsú Erdélyben. Az írók arcképcsarnokában irodalmi rangjáról kell beszélni és ez a rang őt a szépségteremtő halhatatlanjaink közt jelöli ki a helyét. Teljes életműve Erdélyről beszél és Erdélyért íródott, és mindig azzal foglalkozott, amivel úgy érezte, hogy népét és Erdélyt tudja szolgálni. Sokszínű tehetségét, munkásságát Ferenc József lovagkeresztjétől a Corvin-koszorún át számos kitüntetéssel jutalmazták. Rendíthetetlen hazafiságával is példaképnek számít, miután egész életében az erdélyi nemzetek békés együttéléséért dolgozott.