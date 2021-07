Zivatarok, viharos szél és kánikula – nem sokat változik az időjárás

Megosztás Tweet



Zivatarveszély miatt az egész országra első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Emellett még a hőség miatt is adtak ki első-, másod-, és harmadfokú figyelmeztetéseket.

(Forrás: OMSZ)

Azt írták: a vasárnapra virradó éjszaka is várhatók zivatarok, elsősorban az északnyugati, északi tájakon, kisebb eséllyel az Alföldön is, majd a reggeli órákra fokozatosan megnyugszik a légkör. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás, rövid idő alatt lehulló 20-40 milliméternyi csapadék, viharos, óránként 60-80 kilométeres széllökés és jégeső is kísérheti.

Vasárnap a délutáni óráktól ismét aktívvá válik a légkör. Az ország bármely pontján kialakulhat, vagy átvonulhat zivatar, legnagyobb eséllyel az Északi-középhegység tágabb környezetében.

(Forrás: OMSZ)

Itt, illetve az északnyugati területeken heves kísérőjelenségek is várhatók: szélvihar, óránként 60-90 kilométeres, néhol ezt meghaladó lökésekkel, jégeső, akár 2-4 centiméteres jégdarabokkal, és felhőszakadás, amelynek során 20-40 milliméternyi eső is eshet. A késő esti órákra várhatóan fokozatosan megnyugszik a légkör.

Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyére másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

(Forrás: OMSZ)

Többfelé a zivataroktól függetlenül is megerősödhet a szél. Ezért Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére az erős szél veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

(Forrás: OMSZ)

Kiemelték, hogy vasárnap az Alföldön továbbra is 27-29 fok körül alakul a napi középhőmérséklet. Ezért ismét a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adták ki Békés és Csongrád-Csanád megyére.

(Forrás: OMSZ)

Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére másodfokú, Budapestre, Pest, Fejér, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt vasárnapra.

Az országos előrejelzés szerint vasárnap a minimumok 13 és 22, a maximumok 30 és 38 fok között alakulnak.

Az országos tiszti főorvos és az Országos Meteorológiai Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. A tartós hőség miatt Müller Cecília hétfőn déltől eredetileg péntek éjfélig rendelte el harmadfokú intézkedését, a hőségriadót az ország egész területére, de azt pénteken vasárnap éjfélig meghosszabbította.