Az újjáépített Erzsébet-tábor is fogadja a gyerekeket

Várják a gyerekeket az Erzsébet-táborokba – mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombat reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Novák Katalin hozzátette: „Azt ígértük, hogy megújul teljes mértékben a Fonyódligeti Erzsébet-tábor, és így is lett. Augusztus 1-jétől tehát itt is nyaralhatnak és ottalvós táborokban vehetnek részt a fiatalok, a gyerekek, a táborozók”.

Ez egy sátortábor, a gyerekek húszszemélyes jurtákban tudnak éjszakázni. Rengeteg program várja őket: szabadidős és sporttevékenységek, kultúra és persze fürdés, fürdés, fürdés, hiszen a Balaton minden gyermek számára itt van elérhető közelségben – fogalmazott.

Az Erzsébet-táborok idén is, most már a csodálatosan megújult új helyszíneken, itt Fonyódligeten is várják a gyerekeket – emelte ki a miniszter.

A címlapfotó illusztráció.