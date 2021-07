Jean Todttal, az FIA elnökével tárgyalt Szijjártó Péter

Megosztás Tweet



A magyar kormány közlekedésbiztonsági lépéseiről és a Hungaroring fejlesztési koncepciójáról is tárgyalt egymással Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke pénteken Budapesten.

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében közölte: Jean Todt nemcsak a FIA elnöke, hanem az ENSZ-főtitkár különmegbízottja is. Feladata olyan programok kidolgozása, amelyek segítenek csökkenteni a közlekedési balesetek és áldozataik számát.

Ezzel kapcsolatban pénteken egy fontos együttműködést indítanak meg, Magyarország 6300 biztonságos bukósisakot ajánlott fel Kenyának annak érdekében, hogy a motorbalesetekben elhunytak számát csökkenteni lehessen – közölte.

Megállapodtak abban is, hogy elindítják a magyar gyártási kapacitás létrehozását annak érdekében, hogy évente egymillió, az ENSZ sztenderdjeihez igazodó, magas hőmérsékletű országokban is viselhető, biztonságos bukósisakot tudjanak előállítani. Mindemellett Magyarország idén 30 ezer dollárral támogatja az ENSZ közlekedésbiztonsági alapjának működését – jelentette be a miniszter.

Beszéltek a Forma 1-ről is, a hétvégi futamról, valamint a Hungaroringről, amelynek fejlesztési koncepciójáról néhány hónapon belül végleges döntés születik. „Büszkék vagyunk arra, hogy a Hungaroring azon nagyon kevés versenypályák közé tartozik, amelyen az első futam után is minden évben rendeztek versenyt” – fogalmazott.