Egyes helyeken az esőkabát is kevés lesz, máshol napszemüvegre lesz szükség

Az ország egy részére záporok, zivatarok nyomán felfrissül a levegő és pár fokkal mérséklődik a meleg, de délkeleten még akár 38 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet a hétvégén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

(Forrás: OMSZ)

Pénteken sok lesz a napsütés. Az ország döntő részén nem várható csapadék, de a Dunántúl északnyugati, nyugati részein, illetve esetleg az Északi-középhegység térségében kialakulhat néhol zápor, zivatar.

A légmozgás mérsékelt lesz, szélerősödés csak zivatarok környezetében lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 22, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 36 fok között várható.

Szombaton az ország északi felén a többórás napsütés mellett többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Néhol heves zivatar is lehet felhőszakadással, jégesővel. Délen sok napsütésre van kilátás, kevesebb lesz a gomolyfelhő, és csak helyenként fordul elő csapadék.

A szél élénk, helyenként erős, zivatarok környezetében viharos lehet. A hajnali 16-23 fokról délutánra 27-37 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Dél-Alföldön lesz a legmelegebb, északnyugaton a hűvösebb.

Vasárnap, augusztus elsején is több órára kisüt a nap, de ekkor is több helyen várható zápor, zivatar. Helyenként heves zivatar is kialakulhat felhőszakadás és jégeső kíséretében. Északnyugaton, északon a legnagyobb, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye.

Nagy területen lesz erős, a Dunántúlon, illetve zivatarok környezetében akár viharos is a szél. A minimumhőmérséklet 16-22, a maximumhőmérséklet 27-38 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb, északnyugaton, nyugaton a hűvösebb – olvasható az előrejelzésben.

