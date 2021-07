C mint coming out? – Meleg ábécével tanítanák a kisgyermekeket olvasni

Újabb, kisgyermekeknek szóló, az LMBTQ-propagandát népszerűsítő könyv kapható már a hazai internetes áruházakban is. A könyv az ábécét tanítja meg a gyerekeknek, de szándékosan szakít a hagyományos példákkal: a mint alma vagy c mint cica. Ehelyett olyan kifejezéseket köt az ábécé betűihez, amelyeket a globális LMBTQ-propagandahálózat kényszerít a közbeszédre. A könyv a 6–7 éves korosztályt célozza meg, elemzők szerint ez is azt bizonyítja, hogy a gyerekeket minél fiatalabb, egyben a legbefolyásolhatóbb korban próbálja elérni az LMBTQ-lobbi – közölte az M1 Híradója.