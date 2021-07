Vasárnaptól kezdődik az idősek oltási akciója

Megosztás Tweet



Vasárnaptól kezdődik a 60 év felettiek oltási akciója, amelyben háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallgatók személyesen keresik fel a koronavírus ellen még be nem oltott időseket – közölte az országos oltási munkacsoport vezetője kedden a közmédiával.

György István azt mondta, hogy a 60 év felettiek 83 százaléka kapta meg eddig az oltást, még 470 ezren vannak azok, akik eddig nem kérték.

A személyes felkereséskor, az érintett otthonában vagy az orvosi rendelőben is megtörténhet az oltás – tudatta.

Hozzátette: az oltási akcióban részt vevő egyetemi hallgatókat a kormányhivatalok jelölik ki azon praxisok mellé, ahol az átoltottság elmarad a többi praxistól.

Azok az egyetemisták, akik már legalább tíz félévet teljesítettek képzésükből, az oltást is beadhatják, az akcióban való részvételük pedig beleszámít a gyakorlati képzésükbe

– ismertette.

Kitért arra is: Európában egyedül Magyarországon oltják tömegesen a 12 év felettieket. Az államtitkár arra biztatja a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és a tanévkezdésig adassák be mindkét oltást gyermekeiknek. A 12-18 éves korosztály oltási akciója augusztus végén kezdődik – fűzte hozzá.

György István beszámolt arról is, hogy Magyarországon Európában egyedülállóan – lehetőség nyílt a harmadik oltás felvételére, így a hét második felétől a harmadik oltásra is foglalhatnak időpontot online, a www.eeszt.gov.hu honlapon azok, akik már legalább négy hónapja megkapták a második oltást.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszter által összehívott egészségügyi szakmai grémium kidolgozta az oltóanyagok felhasználásának lehetőségét, hogy melyik vakcinával lehet a harmadik oltást elvégezni

– tudatta.

Elmondta: a harmadik dózisra a háziorvosnál, illetve az időpontfoglalón keresztül a kórházi oltópontokra is be lehet jelentkezni -ahol az orvos dönt arról, milyen vakcinát kapjon a jelentkező.

György István beszélt arról is, hogy az átoltottság miatt járványügyi szempontból Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, de a koronavírus delta variánsa agresszíven fertőz, és a többi közt a Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Horvátországban nyaralók között is terjed. Magyarország nem rendelkezik biztosítékkal, hogy a fertőzést nem hurcolják be az emberek még nagyobb számban az országba, ezért csak az oltások jelentenek igazi védelmet - hívta fel a figyelmet az államtitkár.

A címlapfotó illusztráció.