Ismét nyakunkon a hőhullám, már a negyedik a nyáron

Ismét tartós hőségre kell készülni, az északnyugati megyékben várhatóan csak szombatra, délkeleten viszont még később, hétfőre mérséklődik érdemben a kánikula – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán.

Az OMSz videójában Mesterházy András meteorológus elmondta: a mostani a negyedik hőhullám ezen a nyáron. Hétvégéig jellemzően száraz és meleg lesz az időjárás. Kifejtette: kedden éjszaka derült, gyengén felhős idő várható, legfeljebb egy-egy futó zápor lehet, elsősorban az északi megyékben. Nem várható jelentős felfrissülés, 15-23 fokig hűl a levegő, az ország túlnyomó részén 20-21 fok várható.

Szerdán napközben országszerte kánikula lesz, csapadék nélkül és 33–38 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az Alföldön várható a legmelegebb.

A csütörtök is a hőség jegyében telik, 32-36 fokos csúcsértékekkel. Csapadék csak kevés helyen várható.

Pénteken már elszórtan, nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A maximumok 32 és 37 fok között alakulnak.

A meteorológus azt mondta: az enyhülést egy nyugat, északnyugat felől érkező hullámzó frontzóna hozza majd meg. Ennek hatására a hét végén már heves zivatarokra is készülni kell: viharos szél, jégeső és felhőszakadásszerű esőzés is lehet. Északnyugaton már ekkor jelentősen mérséklődhet a hőség: a csúcsértékek 30 fok körül várhatók. Délkeleten viszont még ekkor is 35 fok körüli meleg lehet. Utóbbi tájakon várhatóan csak hétfőn süllyed 30 fok alá a hőmérséklet.

Müller Cecília országos tiszti főorvos hétfő déltől péntek éjfélig harmadfokú intézkedésként elrendelte a hőségriadót.

