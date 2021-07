Nem hunyt el koronavírus-fertőzött a hétvégén Magyarországon

Megosztás Tweet



A hétvégi összesített adatokat alapján a beoltottak száma 5 596 543, közülük 5 374 864 fő már a második oltását is megkapta.

161 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 262-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 020 – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 745 848, az aktív fertőzöttek száma pedig 33 394-re csökkent. 55 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 1 517-en vannak, a mintavételek száma 6 303 940.

Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk az egyik legbiztonságosabb ország.

Az új, agresszív delta vírusmutáns azonban több európai országban erősen terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Az operatív törzs a megelőzés érdekében Európában elsőként lehetővé teszi a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. Továbbá a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni a háziorvosok, orvostanhallgatók segítségével.

Az oltás beadása megtörténhet a háziorvosi rendelőben vagy az idős otthonában is. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.