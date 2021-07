Drasztikus intézkedésekre készülnek az európai kormányok

Megosztás Tweet



Vakcina van elég, de nincs, aki beoltatná magát – egyre több ország küzd ezzel a problémával. Pedig a szakértők továbbra is egyetértenek azzal, hogy csak az oltásokkal lehet megfékezni a járványt. Emiatt egyre több helyen merül fel, hogy kötelezővé lehetne, illetve kellene tenni az oltást. Itthon egyelőre az egészségügyi dolgozók számára kötelező az oltás, de a kereskedelmi kamara ennél tovább menne – hangzott el az M1 Híradójában.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában hétvégén három, hétköznap kilenc oltóponton várják az embereket. Többféle vakcinával oltanak, válogatni is lehet.

Magyarországtól eltérően más országok még küzdenek a járvánnyal, ami itthon is elindíthat egy negyedik hullámot. A kormány ezért döntött úgy, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelezővé teszi a koronavírus elleni védőoltást.

„Hoztunk egy döntést arra nézve, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz az oltás. Betegeket gyógyítanak és ott különböző betegségek adódhatnak össze, ha még 1 koronavírus-fertőzés is megtörténik és ez emberéletekbe kerülhet” – mondta Orbán Viktor pénteki interjújában a Kossuth Rádióban.

Újranyitás óta telt házzal működik Fenyves Szálloda és Konferencia-központ Baktalórántházán. A személyzet egy percet sem pihen, mindenkire szükség van.

Krivács András tulajdonos elmondta, hogy mind a 26 kolléga rendelkezik védettségi oltással és fel sem merült, hogy elutasítsák a vakcinát.

„Semmilyen ellenállást nem érzek”

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint az egészségügy mellett más ágazatokban is kötelezővé kellene tenni az oltást. Szerintük a gazdaság újraindítását és az újabb lezárásokat ezzel lehet csak elkerülni.

„Ha megjelenik egy olyan vírus, amivel korábban az emberiség nem találkozott, akkor ehhez szerintem nekünk igazodni kell. Nyilván ez jogilag, emberileg, morálisan egy nehéz, megrágandó történet, de a dolog vége nagyjából az lesz, ha el akarjuk kerülni ennek a kockázatát, akkor nekünk ezzel szembe kell néznünk és valamilyen módon jogilag szabályozni kell” – fogalmazott Parragh.





Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta: a kormány megfontolja a kamara javaslatát. A miniszter szerint a vendéglátás, a szolgáltatói szektor és az oktatás lehet az az ágazat, ahol ez szóba jöhet.

Drákói szabályok bevezetésére készül Európa több országa

Hónapokkal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, de ma már több mint 10 olyan ország van, ahol bizonyos ágazatokban kötelező az oltás, vagy már bejelentették, hogy hamarosan kötelező lesz. A magyarhoz hasonló védettségi igazolásokat is egyre több helyen alkalmazzák. Az oltottak szinte szabadon élhetnek, ezzel szemben azok, akik nem kérik a vakcinát, nem.

Az idősek és a fiatalok közötti kapcsolat fontosságáról beszélt Ferenc pápa a vasárnapi Úrangyala imájában. Soha nem volt még olyan aktuális a kérdés, mint most, amikor családok millióit szakította szét a járvány.

Az idősekre ugyanis rendkívül veszélyes a fertőzés, a vírus legfőbb hordozói pedig éppen a fiatalok. Ezért teszik világszerte kötelezővé a védőoltás felvételét az idősotthonok és egészségügyi intézmények alkalmazottai számára – a világon az egyik legszigorúbb szabály épp a Vatikánban van életben: itt minden állampolgárnak kötelező felvenni az oltást.

Az Európai Unió legszigorúbb intézkedéseit a francia kormány hozta: minden egészségügyi intézmény összes alkalmazottjának és a tűzoltóknak is kötelezővé tették az oltást. Aki szeptemberig mégsem veszti fel, az elveszti az állását.

Az éttermek, az üzletek, a múzeumok és fesztiválok ezentúl csak negatív vírusteszttel vagy oltási igazolással látogathatók. Emiatt az elmúlt napokban megszaporodtak a tiltakozások Franciaországban.

„Hiszem, hogy a többség megértette: az oltás nagyon fontos. Másrészről azonban az ápolók közül ezt sokan vitatják, főleg a mentősök között, ezért megértem, hogy miért kérte Emmanuel Macron a vakcina kötelezővé tételét. Máshogy nem fogunk felülkerekedni a járványon" – mondta egy párizsi kórház ápolója.

Görögországban is drákói a szigor: itt is kötelező az oltás az egészségügyi szektorban, az oltatlan orvosok és ápolók akár már augusztus közepén elveszthetik az állásukat. Az athéni törvényhozás fontolgatja, hogy a szabályt az idősotthonok dolgozóira és a hadseregre is kiterjeszti. Az oltatlanok továbbá sem vehetnek részt rendezvényeken zárt térben.

A brit parlament múlt héten döntött úgy, hogy októbertől kötelező lesz a védőoltás az angliai idősotthonok dolgozóinak.

Akik mégsem veszik fel, azokat elbocsájtják. A döntést azzal indokolták, hogy ezekben az intézményekben mintegy 30 ezer idős halt meg koronavírus-fertőzésben Anglia és Wales.

Ausztráliában is hasonló szabályozás van életben: itt nem csupán az idősotthonok, de a karanténhotelek dolgozóinak is kötelező az oltás.

A 12 millió lakosú Moszkvában a munkáltatókat terheli felelősség: a szolgáltatói szektorban a munkavállalók 60 százalékát be kell oltatni. Ez a vendéglátóipar mellett a szépségipart is érinti.

Vannak országok, ahol fordítva gondolkodnak: nem a szolgáltatókat, hanem a fogyasztókat korlátozzák.

Olaszországban például hamarosan oltási igazoláshoz kötik az éttermek belső terének, illetve a múzeumoknak és kulturális rendezvényeknek a látogatását.

Németország is készülődik

Angela Merkel német kancellár főtanácsadója vasárnap a Bild am Sonntag napilapban arra figyelmeztetett: ősztől súlyos korlátozásokra számíthatnak az oltatlanok Németországban: kitilthatják őket többek között a bárokból, a mozikból és a sportrendezvényekről is.

A címlapfotó illusztráció.