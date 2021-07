Bényi Ildikó: Az Önök kérték műsorban életben tartjuk az elmúlt száz év nagy művészeinek emlékét

Megosztás Tweet



Az Önök kérték legnépszerűbb adásait láthatják a nézők egész nyáron a Dunán. Bényi Ildikó 1997 óta műsorvezetője a nagy sikerű kívánságműsornak. A tévés a hirado.hu-nak adott interjúban azt mondta, hogy szerinte a siker titka, hogy olyan előadók is teret kapnak az adásokban, akikről vétek lenne megfeledkezni.

– Ötven éve van a műsoron az Önök kérték. Számontartják, hogy hány műsor került azóta adásba?

– Az első adás 1971. július 14-én debütált Tamási Eszter műsorvezetésével, majd az 1980-as évek közepéig ment a műsor. Ezt követően egy bő tízéves szünet következett. A Szórakoztató osztály akkori vezetője, Bánki Iván kezdeményezésére indult újra 1997 húsvétján az Önök kérték, mert óriási érdeklődés mutatkozott iránta. Folyamatosan érkeztek a levelek, üzenetek a szerkesztőségbe. Azóta 24 év telt el, és már bőven túl vagyunk az ezredik adáson, de ezt már nem számoljuk. A kezdeti stábból már csak én maradtam, de nem cserélődtek sűrűn körülöttem a kollégák.

– A modern kori televíziózásban nagyon ritka az olyan műsor, amely ilyen sokáig talpon tud maradni. Mi lehet a titok?

– Erről sokat beszéltünk a kollégákkal is. Azóta sok minden változott, a műsorok, az előadók is. Gyerekfejjel is mindig néztem az adást, és nem csak azért, mert nem volt más műsor. Azt szerettem benne, hogy soha nem tudtam, hogy mi következik: egy sláger, egy vers, egy operett vagy egy Korda György- vagy Szécsi Pál-dal. Nem gondolnám, hogy ez csak az idősebb korosztály műfaja lenne. A műsor alapértékei, a műfaji és az előadói változatosság és a személyes üzenetek, történetek az idők során nem változtak. Azért is Önök kérték a műsor címe, mert valóban olyan műsorszámokat szerkesztünk be, amelyeket a hozzánk érkező levelek, e-mailek és üzenetek alapján a legtöbben látni és hallani szeretnének. A műsor sikerének titka talán az, hogy ez az egyetlen olyan műsor a palettán, amelyben olyan nagy művészek is megjelennek, akik már nincsenek közöttünk. Olyan emberek is teret kapnak, akikről vétek lenne megfeledkezni. Nagyon sok hozzátartozótól kapunk köszönőlevelet. Életben tartjuk az elmúlt száz év nagy művészeinek emlékét. A teljesség igénye nélkül csak néhány nevet említenék: Csákányi László, Bessenyei Ferenc, Sinkovits Imre, Sinkó László, Simándy József, Melis György, Honthy Hanna. Egy huszonévest ismerek, aki ismeri ezeket a művészeket, a saját lányom, Fanni, aki egyidős a műsorral. Három hónapos terhesen kezdtem dolgozni az Önök kértéknél. Fanni most az M2 Petőfi TV szerkesztő-riportere. Közhely, de így van, az anyatejjel szívta magába a szakmát.

– Öt évtized alatt sokat változott a világ, a televíziózás, de a kívánságműsor továbbra is népszerű. Mi lehet ennek a magyarázata?

– Nemrég történt, hogy egy régi kolléga, aki kételkedett abban, hogy valódi kívánságokat teljesítünk-e, felhívta a szerkesztőséget, és kérte, hogy játsszuk le a felesége kedvenc dalát. Ez megtörtént, majd nem sokkal később jött egy üzenet, amelyben levideózta a neje reakcióját, miközben teljesült a kívánsága. Zokogott. Nem ez az egyetlen megható videó, amit kaptunk. Úgy gondolom, van ennek egy olyan személyessége, amit nem lehet pótolni egy YouTube-os linkkel vagy egy e-maillel. Sok egyedül élő nézőtől kapunk olyan visszajelzést, hogy miután az adásban elhangzik a nevük, egyfolytában csörög a telefonjuk. Azt érezhetik, hogy a középpontba kerültek, fontosak. Ez is jelzi, hogy végtelenül átjön a műsor közvetlensége. Nagyon sok kérést kapunk a határon túli vagy a külföldön élő magyaroktól is, Svédországtól az Egyesült Államokig.

– Kicsit nézzünk a kulisszák mögé. Mennyi kérés érkezik be hetente, és mi alapján választják ki, hogy melyik kívánság kerül adásba?

– Hetente nagyjából ötven-hetven kérés érkezik, de a nagyobb ünnepek és a népszerűbb névnapok környékén, mint Erzsébet-, József-, Sándor- vagy Katalin-nap, ennél is több. A nézők kérései alapján készül a műsor, és figyelembe kell venni, hogy mi az, amit a legtöbben kérnek. Igyekszünk úgy válogatni, hogy minél több kérést tudjunk teljesíteni, de ez nem mindig lehetséges vagy a műfaji súlyozás miatt, vagy azért mert nincs meg az archívumban. Nem állhat csak kabaréjelenetből, csak nótából, csak zenéből vagy csak versből az adás. Ezeknek mind meg kell jelenniük. Ez egy olyan alapérték, amelyet 1971 óta megőriztünk és amelyhez most is ragaszkodunk. Egy műsorba nagyjából 25-30 üzenet és 12 műsorszám fér bele. A személyes üzenetek nagy része viszont elhangozhat. Ami érdekes, hogy legkevesebben a kabaréjeleneteket kérik, de mégis ezeknek a legnagyobb a nézettsége. Mostanában talán az örökzöldeket kérik a legtöbben. A másik dolog, ami nem változott az évek során, az a műsor főcímdala. A tartalmi részt négyen készítjük, mindent együtt megbeszélünk, ez abszolút csapatmunka. Van, hogy hosszasan vívódunk, hogy egy-egy személyes üzenetet hogyan olvassunk be…

– Önnek melyek a személyes kedvencei?

– A kedves nézők sírva vigadnak. Örömükben is szomorú slágert kérnek, én viszont szeretek mindent, ami pörög, ami vidám, ami temperamentumos, legyen az nóta, sláger vagy kabaréjelenet. Fantasztikus Az optikusnál Körmendi–Gálvölgyi előadásában, Az óvszeres című jelenet Bodrogi Gyulával, ahogy Körmendi János előadásában a A három nővér jelenete is. Ezeket az örök klasszikusokat egyszerűen nem lehet megunni még akkor sem, ha már kívülről tudja az ember a következő poént.

– 1997 óta a műsor házigazdája. Sok személyes hangvételű üzenet, kérés érkezhetett az évek során. Megosztana velünk egy-egy ilyen történetet?

– Mindig jöttek személyes hangvételű üzenetek, levelek, de valószínűleg a bezártság miatt megnövekedett a számuk a járvány idején. Nemrég egy úriember leírta, hogyan ismerkedtek meg még kamaszként a későbbi feleségével. Volt olyan nézőnk, aki a börtönből üzent a szülőfalujába, és mindenkitől bocsánatot kért. Érződött, hogy próbált keresni egy fórumot, ahol könnyíteni tud a lelkén. Megállt a levegő a szobában, amikor ezt az üzenetet olvastuk. Gyakran kérik például azt a slágert, amely párjukkal való megismerkedésük pillanatában hangzott el. De sokan leírják élettörténetüket, vagy azt, ahogyan élnek. Az embernek bepárásodik a tekintete, amikor ezeket az őszinte történeket elolvassa. Sokan pedig verset írnak a hozzátartozóiknak.

– Mi volt a legfurcsább kérés?

– Volt egy konkrét eset, amikor valaki arra kért, hogy szálljak fel Budapesten a vonatra, és ő várni fog egy településen, amelynek most nem árulnám el a nevét. Természetesen erre az utazásra nem került sor. Majd jött a következő levél, hogy ott várt rám, de hiába. Már ritkább, de még mindig vannak, akik különböző ügyek elintézését kérik. Például valaki egy repülőgép tervezetét küldte el, hogy segítsünk abban, hogy ez megvalósuljon.

– A pandémia a műsor életében milyen változást hozott?

– A járvány időszaka alatt egyértelműen nőtt a kívánságok száma, ezért egy fórumot próbáltunk kitalálni erre. A kijárási korlátozások alatt is folyamatosan teljesítettük a nézők kéréseit az online térben, és közel 300 üzenetet közvetítettünk. Akkoriban nem voltak meghívott vendégeink, pedig nagyon szeretnek jönni a műsorba. Sokuknak nagyon kevés megjelenési lehetőségük van. A másutt celebként kezelt művészeket mi nem a hajszínváltozásukról vagy fogyásukról kérdezzük, hanem valódi szakmai kérdések hangoznak el, amiért nagyon hálásak. Tényleg boldogan jönnek hozzánk, és jó érzéssel mennek el tőlünk. Sokszor kapunk köszönőlevelet egy-egy adás után, ami megerősít bennünket is. A művészvilág színe-java volt már nálunk. Vannak hidegrázós interjúk is. Somló Tamás a halála előtt nálunk járt utoljára, ez a beszélgetés egyfajta búcsú volt a közönségtől. A teljes portrébeszélgetések sajnos nem kerülhetnek adásba, de a közösségi oldalainkon nagy örömmel mindig megosztjuk őket.

