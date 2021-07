Új fegyvert vet be a kormány az építőiparban elszabadult árak letörésére

Megosztás Tweet



Meredeken emelkedett az elmúlt hónapokban az építőanyagok ára világszerte. A folyamatot a koronavírus okozta válság gerjeszti. Alapvetően a logisztika drágulása valamint az alapanyagok áremelkedése okozza az áremelkedést – hangzott el az M1 Summa című gazdasági magazinjában. A kormány októbertől kiviteli korlátozást rendelt el több alapanyag esetében az árak féken tartására.

A vírus miatt ugyanis globálisan állt le, vagy esett vissza az egyes alapanyagok ipari termelése, így jelentős alapanyaghiány keletkezett. „Ha pedig valamiből kevés van, és nagy rá a kereslet, akkor annak az ára emelkedni fog a piaci törvények szerint” – így értékelte a kialakult helyzetet Virovácz Péter, az ING gazdasági elemzője.

„Vannak globális és vannak helyi hatások, amikor az építőipari áremelkedésről beszélünk. A globális oldalon természetesen ott van, hogy van egy jelentős túlkereslet az építőipari alapanyagok iránt, az építőipari termékek iránt. Mindenhol zajlanak a beruházások, infrastruktúra-fejlesztés, kapacitásbővítés vagy a lakáspiaci bumm. Innentől kezdve nagy kereslet van ezek iránt a termékek iránt. Viszont mindeközben azt is látni kell, hogy bizony a szállítmányozás akadozik. Egyrészt ugye a nyersanyagokat is nehezebb eljuttatni a feldolgozási helyre, másrészt a félkésztermékek, késztermékek is nehezebben, sőt nemcsak nehezebben, de drágábban jutnak el végül azokhoz, akik alapvetően már kiskereskedőként szétszórják a termékeket” – monda Virovácz Péter.

Sokkoló mértékben drágult a tengeri szállítmányozás

Elsősorban a távol-keleti konténerpiac borult fel teljesen a vírus hatására. A csökkent kapacitások mellett rövid idő alatt 6-7-szeresére nőttek a konténerszállítási díjak – mondja Ács Balázs, az Évosz elnökségi tagja

Elmondta, hogy amíg 2020 nyarán egy konténer 2500-2800 dollárért érkezett meg Távol-Keletről Európába, az idén nyáron már 16-17000 dollárra emelkedett. Egy 30 ezer dollár értékű termék esetében tengeri szállításánál ez a 13-14 ezer dolláros többlet is az vásárlókat terheli.

Az emelkedésben szerepet játszott a globális kereskedelemben fennakadást okozó konténerhajó, az Everest megfeneklése az Szuezi-csatornában.

Az elmúlt hónapokban elsősorban az acél- és a faipari termékek, valamint a szigetelőanyagok drágultak drasztikusan, főként az építőanyag gyártásához szükséges alapanyagok áremelkedése miatt.

Ács Balázs erre példákat is hozott a drasztikus áremelkedésekre.

A polietilén termék árai egy év alatt 600 euró per tonnáról 1600-1700 euróra emelkedtek. A sztirolgyöngy esetében a tonnánként árak 750 euróról 1750 euróra emelkedett. Az acél ára pedig a tonnánkénti 550-600 euróról 1500-1600 euróra ugrott egy év alatt.

Alapvetően a logisztika drágulása valamint az alapanyagok áremelkedése okozza az áremelkedést.

Kormányzati intézkedések

„Ahhoz, hogy a tervezett lakossági, kormányzati és vállalati fejlesztések jelen helyzetben is megvalósulhassanak, biztosítani kell a megborult folyamatok egyensúlyát" – erről Orbán Viktor beszélt július elején a Kossuth Rádiónak adott interjújában.

A kormányfő kijelentette: az áremelkedések megfékezéséért a kormány októbertől kiviteli korlátozást rendelt el bizonyos építőipari termékekre.

„Októbertől elrendeltünk egy kiviteli korlátozást. Tehát részben azért szaladtak el az árak néhány termék esetében, mert megnőtt az országból kivitt mennyiség. De az Európai Unió részei vagyunk, tehát holnap reggeltől nem tudunk bevezetni, mondjuk épületfa vagy vas és acél tekintetében kiviteli korlátozást, hanem először ezt be kell jelentenünk Brüsszelben, ott ezt - úgy hívják, hogy - notifikálják, gyakorlatilag engedélyezni kell, ezt vagy megkapjuk, vagy nem. A folyamat hosszú - Unió egyik komoly baja ez a lassúság, négy hónap - tehát októberben tudunk korlátozást bevezetni, de addig is be fogunk vezetni kivitel esetében kötelező bejelentést, és megpróbálunk bevezetni egy állami elővásárlási jogot, és akkor mégiscsak megpróbáljuk Magyarországon tartani ezeket az építkezések szempontjából kulcsfontosságú anyagokat” – mondta a kormányfő.

A kormány az áremelkedések megfékezéséért néhány építőanyag esetében extraprofitadót is szeretne bevezetni. A miniszterelnök példaként a kavicsot és a sódert említette, de vizsgálnak más termékeket is.

Orbán Viktor ezt azzal indokolta, hogy egyes építőanyagok esetében olyan extraprofitot akarnak realizálni a vállalkozók, ami szerinte nem fogadható el. Ezért ha bizonyos árszint fölötti eladási árat tapasztal a kormányzat, az afölötti ár 90 százalékát el fogják vonni a tervek szerint.