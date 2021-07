Botrányok nélkül zajlott le az idei Budapest Pride

Megosztás Tweet



Szombaton tartották az idei Budapest Pride-ot. Az LMBTQ-közösség felvonulásának résztvevői a Madách térről vonultak át a Tabánhoz. A felszólalók egyebek mellett a közösségük magyarországi helyzetéről beszéltek. A felvonulókat több helyen is ellentüntetők várták, de a rendezvényt a rendőrség nagy erőkkel biztosította – számolt be az M1 Híradója.

Rózsaszín parókát, magassarkút, vagy csak egy színes alsóneműt viselő férfiak. A másság elfogadását hirdető táblák, és molinók és rengeteg szivárványos zászló – így kezdődött el délután a 26. Budapest Pride Fesztivál a Madách téren.

A gyülekezők között baloldali politikusok is voltak. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke szivárványosra festett arccal érkezett. Nem sokkal később feltűntek az MSZP-s zászlók és Kunhalmi Ágnes, illetve a párbeszédes Tordai Bence.

Amíg a résztvevők hangolódtak a menetre, a szervezők adományokat gyűjtöttek, a külföldi médiumok képviselői pedig már beszámolókat tartottak.

Az első beszédeket azonnal angol nyelvre is lefordítottak a szervezők.



Csikós Ádám szervező köszöntötte a közösségük valamennyi tagját, minden leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queen, interszex és aszexuális embert.

A résztvevők ezután rendőri felvezetéssel elindultak el a Tabán felé.

Közben a hangszórókból szóltak az LMBTQ-t népszerűsítő mondatok.

A résztvevők között ott volt többek között a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Dobrev Klára, és Bősz Anett, a Liberálisok elnöke, illetve Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere is.

A menetben sok gyerek is feltűnt. Volt, aki a nyakába ültetve vagy kézen fogva kísérte gyermekét. Szivárványszínű arcfestésben is érkeztek fiatalok és olyan is akadt, aki kisbabáját is magával hozta és babakocsiban tolta a tömegben.

A felvonulókat több helyen is ellentüntetők várták, akik egyebek mellett egy „STOP LMBTQ” feliratú molinót is kifeszítettek.

A felvonulás a Tabánban zárult, ahol a felszólalók között volt aki azt javasolta a résztvevőknek, hogy minél többen járják az utcákat, mert annál erősebb lesznek.