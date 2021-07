Örülnek a munkaadók a diákmunkásoknak

Idén is népszerű a nyári diákmunka program, már több mint 23 ezren vesznek részt benne. A legtöbben az önkormányzatoknál vállalnak munkát, de sokan választják a vendéglátást is. Egyes munkakörökben akár 164 ezer forintot is lehet keresni. A munkaadóknak is megéri belépni a programba, az állam ugyanis átvállalja a fiatalok fizetésének a kétharmadát – számolt be az M1 Híradója.