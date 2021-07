Nincs újabb halálos áldozata a koronavírus-járványnak Magyarországon

Megosztás Tweet



Nincs újabb halálos áldozata a koronavírus-járványnak, de újabb 85 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 5 588 272 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 357 511-en már a második adag vakcinát is megkapták.

Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 020 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 745 277 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 33 804 főre csökkent. 67 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán.

A beoltottak száma 5 588 272 fő, közülük 5 357 511 fő már a második oltását is megkapta. 85 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 101 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A regisztráltak száma meghaladta az 5 millió 500 ezer főt, és 94 százalékuk már fel is vette az oltást. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk az egyik legbiztonságosabb ország.

A delta vírusmutáns azonban több európai országban erősen terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a Vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra az Eeszt.gov.hu honlapon.

