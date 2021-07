Hetvenötezerrel több boldog ember él Magyarországon

Megosztás Tweet



A felsőoktatásba jelentkezők mintegy háromnegyedét felvették valamilyen képzésre – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Schanda Tamás ismertette: idén 101 881-en jelentkeztek a magyar felsőoktatásba, mintegy 11,1 százalékkal többen, mint tavaly. Közülük 75 748-an nyertek felvételt, 81 százalékuk államilag finanszírozott, 19 százalékuk pedig önköltséges képzésre – mondta.

Hozzátette: a legtöbb jelentkezőt idén is az Eötvös Lóránd Tudományegyetemre vették fel, amelyet e tekintetben a Debreceni Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem követ.

A legmagasabb pontszámot, 472-őt, idén a Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás képzésére és az Eötvös Loránd Tudományegyetem osztatlan jogászképzésére kellett elérni – tudatta.

A Semmelweis Egyetemre jelentkeztek a legtöbben orvos- és egészségtudományi területen

A Semmelweis Egyetem (SE)2021/2022-es tanévére 2269 hallgatót vettek fel, közülük 150-en önköltséges formában tanulnak majd. Az orvos- és egészségtudományi területen idén is az SE-re nyújtották be felvételi kérelmüket az első helyen a legtöbben, és az SE képzéseire kellettek a legmagasabb pontszámok – közölte az egyetem az internetes oldalán pénteken.

A közlemény idézte Hermann Péter oktatási rektorhelyettest, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a SE-n a legmagasabbak a pontszámok, képzési területtől függően akár 20-25 ponttal is több pont kellett a bejutáshoz, mint más intézményekben. A tavalyihoz képest az egyetem több képzésén is emelkedett a hallgatói létszám, a felvettek száma alapján minden kar ki tudta használni az ilyen irányú kapacitásait. Az egyetem népszerű szakjaira sokszoros a túljelentkezés, ami biztosítja, hogy a jelentkezők közül az egyetem a legkiválóbbakat tudja felvenni – közölte.

Az általános orvostudományi karra idén 403 hallgatót vettek fel, a bejutáshoz idén több mint 10 ponttal többre, 437-re volt szükség, mint tavaly. Ez a képzési területen a legmagasabb az országban, átlagosan 25 ponttal kell több ide, mint az ország más orvosképzésére.

Az egészségügyi közszolgálati kar egy alapképzéssel és három mesterképzéssel vett részt a mostani felvételi eljárásban. A tavalyi 95 után idén jelentősen emelkedett a felvettek száma: 167-en jutottak be a képzésekre. Az emelkedés annak köszönhető, hogy az egészségügyi menedzser mesterképzési szak az eddigi levelező mellett már nappali munkarendben is elindul, és most először hirdettek felvételt az interdiszciplináris családtudomány mesterképzési szakra. Az egészségügyi szervező alapképzésre idén 15-tel több hallgatót tudtak felvenni – közölték.

Az egészségtudományi karra 1335 jelentkezőt vettek fel, ez 108-cal több a tavalyinál. Idén 179 hallgató mesterképzésre jutott be. Az egyetem szerint míg országos szinten csökkent az egészségtudományi képzésekre jelentkezők száma, a karnál a mindenkori legtöbb elsőéves kezdi meg tanulmányait szeptembertől. A legmagasabb pontszám, 434 pont idén is a gyógytornász képzésre kellett, míg a második legmagasabb a dietetika képzésre (405 pont).

A fogorvostudományi karra idén a korábbiakban megszokottnál jóval többen nyertek felvételt: 111 állami ösztöndíjas és 5 önköltséges hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptembertől. Idén a koronavírus-járvány miatt az érettségik szokásostól eltérő lebonyolítása okán a felvételi pontszám a korábbi évekénél kissé alacsonyabb, de a tavalyival megegyezik, 426 pont. Továbbra is az SE fogorvostudományi karára kellett a legmagasabb pontszám, így a kar megőrizte vezető helyét a hasonló képzések között.

A gyógyszerésztudományi kar szinte a teljes képzési keretszámát fel tudta tölteni az idei felvételi eljárásban: 166-ot vettek fel a lehetséges 170-ből, közülük 23-at önköltséges képzésre. Bár az idei felvételin elmaradtak a szóbelik, a ponthatár az egyetem államilag támogatott gyógyszerész alapképzésére idén is 380 pont volt.

A Pető András karra való bejutásra idén a tavalyinál is több, 317 pontra volt szükség, ezt 82 hallgató érte el.

SZTE: több mint hatezer hallgatót vettek fel

A pótfelvételi, a szakirányú képzések és a külföldi hallgatók folyamatban lévő felvételi eljárásának lezárása után idén is több mint 8000 új diák kezdheti meg tanulmányait szeptemberben az SZTE-n – írták. Alapszakon 198-cal, mesterképzésen 23-mal nőtt a felvettek száma a tavalyihoz képest.

Alapszakon 3874-en, mesterszakon 879-en, osztatlan képzésben 953-an, felsőoktatási szakképzésen pedig 345-en kezdik meg tanulmányaikat. Közülük állami ösztöndíjas képzésen 5098, önköltséges finanszírozási formában 953 új hallgató tanul majd.

A 2021-es központi felvételi eljárás során hat kar tudta növelni elsős hallgatóinak számát: az állam- és jogtudományi, a mérnöki, az egészségtudományi és szociális képzési, a Juhász Gyula pedagógusképző, a természettudományi és informatikai, valamint a mezőgazdasági kar.

A korábbi évekhez képest jelentős változás, hogy nem a nappali tagozatos hallgatók létszáma nőtt, hanem a levelezőre (1242) és távoktatásra (59) felvett diákok száma. A tavalyihoz képest 224-gyel többen kezdik meg ilyen képzési formában tanulmányaikat.

A legmagasabb pontszámok a felvételi eljárás sajátosságai miatt ismét a tanárszakokon alakultak ki. Az angol-német nyelv és kultúra tanári szakra 472 pont kellett. Magyartanári, spanyol nyelv és kultúra tanári szakra 469 pontra volt szükség. Jogász szakra 433 pont kellett; de 401 pontot kellett összeszedni a turizmus-vendéglátás szakhoz is.

Az SZTE a munkaerőpiaci igényekhez igazodva számos új szakot indított – jelezték. Ilyen az alkotóművészet és muzikológia (zeneelmélet), a design- és művészetmenedzsment képzés, emellett megújította a gyógypedagógia és a közösségszervezés képzéseit.

Az egyetem START ösztöndíjprogramjára 1416-an jelentkeztek, a pályázatokat augusztusban bírálják el – közölték.

Csaknem 5500 hallgatót vett fel a Pécsi Tudományegyetem



Az egyetem közleménye szerint az 5432 hallgató 59 százaléka alapképzésen, 16–16 százaléka osztatlan és mesterképzésen tanulhat szeptembertől. A felvettek mintegy 84 százaléka támogatott szakokra került be, és 69 százalékban teljes idejű képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat.

Továbbra is az ápolás és betegellátás alapképzés szakirányai, a jogász, az általános orvos osztatlan képzés, valamint a pszichológia szak a legnépszerűbbek. Sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, a gazdálkodási és menedzsment, a mérnökinformatikus, a fogorvos szak iránt is. A mesterképzéseken az építész, az egészségügyi menedzser, a szerkezet-építőmérnöki, a pszichológia, a vezetés és szervezés, valamint a fizioterápia képzések indulnak a legnépesebb évfolyamokkal.

Idén az egyetem kultúratudományi, pedagógusképző és vidékfejlesztési kara 46, az állam- és jogtudományi 25, a közgazdaságtudományi kar 18, a műszaki és informatikai kar 16 százalékkal növelte a felvettek számát az előző évihez képest.

Az új külföldi és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatókkal együtt ősszel várhatóan több mint 7000 új diák kezdhet tanulni a PTE-n.

Széchenyi István Egyetem: 22 százalékkal nőtt a felvett hallgatók száma

A három műszaki kar közül az Audi Hungaria járműmérnöki karon az angol nyelvű járműmérnök alap- és mesterképzés jelentős érdeklődésre tart számot, ugyanakkor a legkedveltebb továbbra is a magyar nyelvű járműmérnök alapszak.

A gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki karon a mérnökinformatikus alapszakon csaknem kétszáz elsőéves lesz, emellett népszerű a gazdaságinformatikus, a gépészmérnök és a villamosmérnök szak is. Az építész-, építő- és közlekedésmérnöki karon is nőtt a felvettek száma.

A Kautz Gyula gazdaságtudományi karra több mint hétszáz jelentkezőt vettek fel, ami a legmagasabb szám az egyetemen. A legnépesebb alapszak a gazdálkodás és menedzsment, amelyre az elsőévesek mintegy hatvan százaléka több mint négyszáz ponttal érkezik.

A Deák Ferenc állam- és jogtudományi karon mintegy kétszáz hallgató kezdi meg tanulmányait jogász szakon, és népszerű maradt az igazságügyi igazgatási, valamint a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapképzési szak is.

Az Apáczai Csere János karra felvettek száma mintegy százzal nőtt. A karon belül tovább erősödött az emberierőforrás-tanácsadó, a közösségi és civil tanulmányok, valamint a kulturális mediáció mesterszak. Nagy volt az érdeklődés a nemzetközi tanulmányok szakra magyar és angol nyelven, emellett több mint hetven elsőéves készül tanítónak.

A művészeti karon mintegy háromnegyedével emelkedett a felvettek száma; jelentős érdeklődés mutatkozott a designszakok (építőművészet, formatervezés és tervezőgrafika) iránt.

A mosonmagyaróvári mezőgazdaság- és élelmiszertudományi karon a bővülés meghaladta a hatvan százalékot; továbbra is népszerű az osztatlan agrármérnök szak, emellett az először meghirdetett állattenyésztő mérnöki szak is.

Az egészség- és sporttudományi karon a rekreáció és életmód szak bizonyult a legnépszerűbbnek a felvételizők között, de sikeresen indul el az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak is védőnő szakirányon.

A közlemény idézi Baranyi Pétert, az egyetem rektorát, aki szerint a leendő elsőévesek számának növekedése azt mutatja, hogy a felsőoktatási intézményben magas az infrastrukturális, kutatási és oktatási színvonal, amelyek fejlesztése újabb lendületet kapott a modellváltással.

Kovács Zsolt kancellár azt hangsúlyozta a közleményben, hogy az angol nyelvű képzési programok száma a következő tanévben meghaladja a harmincat, a hallgatói közösséget több mint félszáz ország fiataljai alkotják. Hozzátette, nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy gyakorlatorientált képzéseket, jól hasznosítható tudást nyújtsanak számukra, amelyet a műszaki területeken egyre több duális partner segít. Kitért arra is, hogy az intézmények keresik a győri egyetemen végzetteket, sokan már hallgatóként találnak a szakmájukban jól fizető munkahelyet.

NKE: több az elsőéves, mint tavaly

Több mint 1900 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a szeptemberben induló új tanévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), többen mint tavaly – tájékoztatta az intézmény pénteken az MTI-t. Kiemelték: az NKE több karán is volt olyan szak, ahová bőven 400 pont feletti teljesítményre volt szükség a bejutáshoz.

Mint kifejtették: idén a felsőoktatásba jelentkezők száma 11 százalékkal nőtt. Az NKE-re 24 százalékkal jelentkeztek többen, ráadásul köztük 71 százalék első helyen jelölte meg az intézményt.

Végül az általános eljárásban 1928 jelentkező nyert felvételt, a legtöbben, 942-en az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon kezdik első tanévüket egyetemistaként. Itt a nappali rendszerű alapszakok közül a nemzetközi igazgatási szak most először angol nyelven is induló képzésére 420, a magyar nyelvűre 407 pontra volt szükség a bejutáshoz, míg a közigazgatás-szervező szakra 346 pontra. Az államtudományi osztatlan képzésre 329 pont volt a bejutási szint, míg a mesterszakok közül az International Public Service Relations angol nyelvű képzésére 76, a nemzetközi tanulmányok szakra 68 pont.

A Rendészettudományi Karon 574 elsőéves számára startol el az új tanév szeptemberben. Az alapszakok közül a bűnügyi, bűnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási képzéseken bőven 400 pont feletti teljesítmény kellett a bejutáshoz, de a rendészeti és katasztrófavédelmi képzésnél is volt olyan szakirány, ahol több mint 340 pontra volt szükség.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon 324 elsőéves kezd ősszel. Erre a karra tavaly került át nemzetközi biztonság- és védelempolitika képzés, amely továbbra is igazi slágerszak, ide 433 pont volt a bejutási küszöb. A honvédtiszti alapképzésben 280-344 pont között volt a határ.

A Víztudományi Karon 88-an kezdhetik meg első tanévüket, itt a környezetmérnöki és vízügyi üzemeltetési mérnöki szakokon 310 pont kellett a sikerhez – olvasható az NKE közleményében.

