Megújul a több mint tízéves múltra visszatekintő The European Conservative folyóirat és online magazin. Az első, új arculattal ellátott, nyomtatott kiadás megjelent több európai országban, valamint az Egyesült Államokban és Kanadában, az átalakított weblap pedig július 20-án élesedett. A kiadvány megjelenése előtti napon a konzervativizmus jövőjéről beszélgettek a jobboldali gondolkodás nagy nevei a Scruton kávézóban, ahol elhangzott az is, hogy az európai dolgoknak változniuk kell, ha azt akarjuk, hogy minden a régi maradjon.

Telt ház volt a budapesti bemutatón, ahol jelen volt Francesco Giubilei olasz politológus, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) ösztöndíjas kutatója, Jorge González-Gallarza Hernández spanyol újságíró és podcaster, szintúgy az MCC ösztöndíjasa, Rod Dreher író, az American Conservative publicistája, Lánczi András magyar konzervatív politikatudós és a Center for European Renewal elnöke, illetve John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke. A moderátor Alvino-Mario Fantini, a European Conservative főszerkesztője volt.

A bemutatón témaként érintették az európai és amerikai konzervativizmus hasonlóságait és különbségeit, de szó volt Donald Trump szerepéről az amerikai konzervatív párt felrázásában és az Egyesült Királyság kilépéséről az Európai Unióból.

Francesco Giubilei elmondta, hogy Európára nem feltétlenül kell egységként gondolni, mindenkinek joga van a saját szuverenitásához, amelyet tiszteletben kell tartani, de az összes gondolkodó egyetértett abban, hogy a baloldal most egy uralkodó oldalként akarja átvenni az irányítást a józan gondolkodás felett.

„A dolgoknak változniuk kell, ha azt akarjuk, hogy minden a régi maradjon” – fogalmazott Rod Dreher.

Olaszországban az utóbbi időben ismét súlyosbodik a migránshelyzet. Ezzel kapcsolatban Francesco Giubilei azt mondta, hogy a baloldal nem veszi észre vagy nem akarja észrevenni, hogy a konzervatív gondolkodókat ebben a kérdésben nem a gyűlölet hajtja, hanem a realitás.

Lánczi András a több mint 40 éves kommunista rezsim uralmát és annak máig tartó hatásait emelte ki a beszélgetésben, és úgy fogalmazott, „magyarként meg kell ismerned a saját történelmed ahhoz, hogy megértsd a konzervatív oldal hozzáállását a 21. századi problémákhoz. Magyarország miniszterelnökét sem lehet megérteni az ország kommunista múltja nélkül”.

Az ezentúl negyedévente megjelenő angol nyelvű magazin kiadója 2021-től a budapesti székhelyű European Conservative Nonprofit Kft. A The European Conservative folyóiratot egy Hollandiában bejegyzett oktatási nonprofit szervezet, a Center for European Renewal önkéntesei hozták létre 2008-ban azzal a céllal, hogy korunk konzervatív gondolataira reflektálva dolgozza fel az Európát érintő politikai, társadalmi és kulturális témákat.

„Az új arculattal és vizualitással arra kívánunk rámutatni, hogy a konzervatív eszmék folyamatosan fejlődő, érvényes, élő és friss gondolatok”

– hangsúlyozta Alvino-Mario Fantini.

Forrás: Facebook

A folyóirat első megújult lapszámába többek között olyan elismert újságírók és szakértők írnak, mint Ryszard Legutko lengyel filozófus és EP-képviselő, Anthony Daniels brit esszéista, Marc Jongen, a Bundestag tagja, Mark Dooley ír filozófus, David Engels történész és Jonathon Van Maren kanadai író. A 112 oldalas magazin július 23-ától érhető el világszerte az újságosoknál. A kiadvány mellett a honlap is megújul, amely naponta frissül exkluzív online tartalmakkal, köztük tudósításokkal és elemzésekkel. Továbbá podcast- és videóműsorok is elérhetők lesznek a felületen, és előfizetésre is itt lesz lehetőség.