A gyermekvédelmi népszavazás 2022 év elejére várható

Hazánkban újabb 14 fő esetén igazolták a delta variáns vírust

és egy fő esetében a gamma variánst. Minden kutatási eredmény, ami a rendelkezésünkre áll, azt mutatja, hogy a delta variáns terjedése és fertőzése sokszorosan gyorsabb. Mindenkit arra kérünk, hogy oltassa be magát! Augusztus elsejétől lehetőség van a harmadik oltásra is. Hazánk az egyetlen olyan ország, ahol hat féle vakcinából is lehet választani.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, „kizárólag a bizottságtól függ, hogy mikor sikerül megállapodni a helyreállítási alap forrásairól és a pénzek elosztásáról”. Az, hogy sikerül-e a népszavazás előtt tető alá hozni egy megállapodást, az egyelőre bizonytalan. A kormány előtt van a kereskedelmi és iparkamara javaslata, amely alapján az egészségügy mellett más területekre is ki lehetne terjeszteni az oltás kötelezővé tételét, de erről egyelőre még nem született még végleges döntés – magyarázta. Az, hogy milyen eszközöket használ titkos információgyűjtésre a magyar állam, nem nyilvános adat. Jelentős nemzetközi segédlettel egy hisztéria kialakítható, de itt azt a kérdést kell vizsgálni, hogy az információgyűjtések a törvényi kereteken belül történnek-e, vagy sem – magyarázta Gulyás a Pegasus-üggyel kapcsolatban.

A címlapfotó illusztráció.