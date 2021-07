Hajmeresztő felvételekkel sokkolt a Magyar Közút

Megosztás Tweet



Félelmetes felvételeket mutatott be ismét a Magyar Közút. Múlt héten pénteken, illetve szombaton haladt a forgalommal szemben egy-egy autós az M3-as autópályán a sztráda közepén, illetve az M0-son a leállósávban. Ráadásul úgy tűnik, hogy nem véletlenül keveredtek oda, hanem tudták, hogy mit csinálnak. Az ember alig hisz a szemének, hogy léteznek ilyen őrült sofőrök – hangzott el az M1 Híradójában.



Forgalommal szemben, a leállósávban haladt egy autós az M3-ason. Az M0-son pedig egy másik, csak ennek a kocsinak a sofőrje kicsit óvatosabban araszol, hogy elkerülje a balesetet. Mindkét életveszélyes helyzetet a Magyar Közút kamerái rögzítették pár nappal ezelőtt.

Azt nem tudni, hogy milyen megfontolásból, de az M0-son haladó sofőr a középső sávban haladva állóra fékezett, majd megfordult az autóút kellős közepén, és úgy haladt visszafelé, szemben a forgalommal. Az M3-ason egy sofőr legalább 4-5 kilométeren keresztül szintén a forgalommal szemben haladt.

„A KRESZ is előírja, hogy ki és milyen célból veheti igénybe a leállósávot, és nem is kell nagyon ecsetelni, hogy miért ugyanolyan életveszélyes és balesetveszélyes még a leállósáv használata is ilyen szituációkban. Hiszen ha valakinek tényleg valamilyen műszaki problémája van, és szeretne szabályosan megállni a leállósávon, akkor ott könnyen egy balesetnek lehet a részese így” – mondta Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője.

A Magyar Közút azt kéri, aki forgalommal szemben haladó autóst észlel az autópályán, azonnal jelentse.