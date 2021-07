Hajdú B. Istvántól is tanulhatnak a jövő sportújságírói

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az MTVA szakirányú továbbképzését hirdetett, amelynek célja, hogy újságírói, szerkesztői ismereteket adjon át a média, azon belül is a közmédia iránt érdeklődő hallgatóknak. A program részleteiről Bartóki-Gönczy Balázs, az NKE Közszolgálati média-újságíró és szerkesztő képzés szakfelelőse, valamint Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója beszéltek az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában. A beszélgetésből kiderült, hogy az oktatók között van a népszerű sportriporter, Hajdú B. István is, aki hamarosan Tokióból jelentkezik be az olimpiai mérkőzések kommentátoraként.