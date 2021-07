Tizenegy beteg van lélegeztetőgépen hazánkban

Megosztás Tweet



Meghalt két beteg és újabb 25 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig 5 573 557 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 311 557-en már a második adag vakcinát is megkapták.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

A beoltottak száma 5 573 557 fő, közülük 5 311 557 fő már a második oltását is megkapta. 25 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 889 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két beteg, így az elhunytak száma 30 019 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 743 449 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 35 421 főre csökkent. 77 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. A regisztráltak száma 5 millió 493 ezer fő, és 94 százalékuk már fel is vette az oltást. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve második az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk továbbra is az egyik legbiztonságosabb ország – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon.

A delta vírusmutáns azonban több európai országban erősen terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A megelőzés érdekében az operatív törzs újabb intézkedéseket hozott, így Európában elsőként lehetővé tesszük a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt minden oktatási intézményben elérhető lesz az oltás. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást. A Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen hozzák magukkal az útlevelet, személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot.

A címlapfotó illusztráció.