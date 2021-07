Kettészakad az ország: egyik felében napsütés, a másikban eső várható

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A Dunántúlon napos, száraz idő várható, keleten viszont intenzív lesz a gomolyfelhő-képződés, arrafelé elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok – Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja.

Reggel, délelőtt keleten (legjobb eséllyel a Tiszántúl északi részén) fordulhat elő a záporok mellett zivatar is, majd átmenetileg itt is megszűnhet a csapadék. Délutántól először az Északi-középhegységben (főként Heves megye és környezete térségében), majd délkelet felé fejlődve az Észak-Alföldön, Tiszántúlon is várhatók elszórt zivatarok.

Egy-egy hevesebb zivatarban rövid idő alatt 20 milliméter feletti csapadék, jégeső, 70-80 kilométer/óra körüli szélroham is valószínű. Estétől kelet, délkelet felé áthelyeződve várhatóan elhagyják térségünket a zivatarok.

Északkeleten akár heves zivatar is lehet. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik erős lökések. Zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg erős vagy akár viharos széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között alakul, de a csapadékos tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 21 fok közé hűl le a levegő.

