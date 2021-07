Ilyen mesterember minden építtető álma

Kollégák voltak, majd közös épületburkoló vállalkozást alapítottak, most pedig kettős győzelmet arattak az idei Mesterek Mestere díj pályázatán a szakmai és a közönségdíjat is elnyerve. Katona Attila és Poroszkai János reggel ötkor kezdi a munkát és késő délutánig dolgozik, rendszerint hétvégenként is. Bár szerintük ez nem is munka. „Már gyerekkorunkban is imádtunk legózni, most még pénzt is kaptunk érte!” – fogalmaztak pályázatukban.