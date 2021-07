Anonymus-botrány: uniós pénzeket nyúlhattak le a Momentum körül?

Megosztás Tweet



Az elmúlt napok során több feltételezés látott napvilágot annak kapcsán, hogy a bennfentes.net nevű internetes oldal egy politikus lebuktatására készült. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook oldalán található bejegyzés szerint egy momentumos politikusról lehet szó.

„Botrány körvonalazódik Cseh Katalin körül, avagy így gazdagodnak a momentumosok közpénzen és uniós forrásokon, miközben Magyarországot külföldön rendre azzal vádolják, hogy kormányoldalon ellopják ezeket a pénzeket” – ezzel a felütéssel kezdi posztját Deák Dániel, aki a bennfentes.net értesüléseire hivatkozik.

Bejegyzésében arra is felhívja a figyelmet, hogy a Momentum gazdálkodása körül már az Állami Számvevőszék is talált szabálytalanságokat, továbbá, hogy a párt politikusainak családjai is hozzáférhettek közpénzekhez.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, motoros futár érkezett a bennfentes.net szerkesztőségébe vasárnap délután. A futár csengetés után az egyik ott dolgozó kezébe adott egy címzés nélküli borítékot, amelyben egy fehér pendrive volt. Az adathordozóra pedig egy videó volt feltöltve, amelyen egy Anonymous-maszkos alak egy üzenetet olvas fel.

A történet azóta folytatódott, mégpedig azzal, hogy a maszkos alak elmondta: a szóban forgó politikus és a hozzá kapcsolható cégek négy és fél milliárd forint európai uniós támogatást és 300 millió forintnyi állami támogatást nyertek el.