Bennfentes: 4,5 milliárd forintnyi EU-s támogatást zsebelt be egy politikus

Egy politikus és a hozzá kapcsolható cégek négy és fél milliárd forint európai uniós támogatást és 300 millió forintnyi állami támogatást nyertek el – derül ki a bennfentes.net újabb videójából.

Arról számol be a bennfentes.net, hogy – a múltkori esethez hasonlóan – hétfő reggel is egy motoros futár hozott egy pendrive-ot, hasonlót mint vasárnap délután, csak most fekete színűt.

Az adathordozón ismét egy Anonymous-álarcos alak jelent meg és olvasott fel egy szöveget.

A felvételen többek közt ez hallható: "Annyit még segítek, hogy a politikus, akiről szó van, négy és fél milliárd forintnyi EU-támogatást vett fel saját és haveri cégein keresztül. Ja, és 300 millió forintnyi állami közbeszerzést is el tudtak hozni. Jó dolguk van a politikusoknak! De ki lehet ő? Ha eltaláltátok, újra jelentkezem!"