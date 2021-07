Hogyan szállítsuk biztonságosan házikedvencünket?

Megosztás Tweet



Nyaraláskor többen indulnak útnak kutyával, de sokan nem is tudják, hogy hogyan kell őket biztonságosan szállítani az autóban. Hazánkban a KRESZ nem szabályozza külön az állatok autóban való szállítását, rájuk a rakományokra vonatkozó szabályok érvényesek.

Hogyan szállítsuk biztonságosan kedvencünket, hogy Morzsi ne csak egy rakomány legyen? – ezzel a címmel töltöttek fel egy videót a Magyar Rendőrség közösségi oldalára.

A kisfilmben egy skót juhász, egy francia buldog, egy bokszer, egy belga juhász és egy bolognese kutya segítségével mutatják be a rendőrök, hogyan szállítsuk biztonságosan a kutyáinkat, illetve hogyan ne. Felhívták a figyelmet arra, hogy nem elég, ha csak beültetjük magunk mellé vagy mögé, hiszen az balesetveszélyes:egy nagyobb fékezésnél a kutyák és a kocsiban tartózkodó személyek is megsérülhetnek, például a kalaptartón pihenő kutya egy nagyobb fékezésnél előrerepülhet és súlyos sérüléseket okozhat az utóban ülőknek, illetve ő maga is komolyan megsérülhet. Tehát, ahogy magunkat, úgy a kutyákat is rögzíteni kell. A videóban pedig bemutatják ennek megfelelő módját is.

Ugyanakkor emlékeztetnek azokra a veszélyekre is, amelyeknek ki vannak kitéve a kedvencek ebben a hőségben, például arra, hogy az autóban felejtik őket.

Fontos tudni, hogy 2020-tól a rendőr betörheti a szélvédőt, ha kocsiba zárt állatot talál a nyári melegben, így a kedvenc megmenekülhet, a sofőr ellen pedig állatkínzás miatt indul eljárás.