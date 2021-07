Fák dőltek ki a péntek esti vihar miatt

Megosztás Tweet



Sok helyen dolgoznak a tűzoltók a vihar okozta károk felszámolásán: többfelé az erős szél faágakat tört le, fák dőltek ki, máshol a felgyülemlett esővíz okozott gondot – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője.

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja)

Mukics Dániel elmondta: országszerte csaknem 90 esethez riasztották a tűzoltókat a vihar miatt. Sokan csak reggel észlelték az éjjeli vihar okozta károkat, így jelenleg is csaknem 100 helyszínen dolgoznak a tűzoltók.

A legtöbb riasztásuk Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar megyében volt. Jellemzően az erős szél okozott károkat,

faágak törtek le, fák dőltek ki. Emellett több helyen a felgyülemlett esővíz okozott gondot. Bács-Kiskun megyében több épületből kellett kiszivattyúzniuk a vizet.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet a villámárvíz veszélyére is. Kiemelte: ha az úton összegyűlik, hömpölyög az esővíz, gyalogosan, kerékpárral és autóval se keljenek át rajta. Néhány centiméteres víz is képes ledönteni az embert a lábáról. A térdig érő vízfolyás pedig autókat is el tud sodorni. Autóval azért sem tanácsos áthajtani a hömpölygő vízen, mert ha az autó légszűrőjébe víz került, az tönkremegy és az autó leáll – mondta.

Az OKF szóvivője ismét azt kérte, mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, riasztásait.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki a zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt is.

Az ország nagyobb részén a felhőszakadás veszélye miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Ezeken a helyeken akár 50 milliméternyinél is több eső hullhat.

Kiemelték: szombaton napközben többfelé (az északkeleti, keleti megyékben valamivel kisebb eséllyel) alakulhatnak ki zivatarok, majd estétől csökken a számuk, éjjel a nyugati és déli megyékben lehetnek további zivatarok. Vasárnap napközben ismét sokfelé valószínű zivatar, amelyek száma estétől csökkenni fog.

Az elsődleges veszélyforrás mindkét nap a felhőszakadás lehet, rövid idő alatt 25-30 milliméternyi, helyenként akár 50 millimétert meghaladó csapadék is hullhat, emellett néhol kisméretű jég, viharos széllökés is előfordulhat.

Kitértek arra is, hogy a keleti, északkeleti megyékben a napi középhőmérséklet szombaton és vasárnap is 25 Celsius-fok körül, kicsivel felette alakul. Így néhány megyére a hőség miatt is adtak ki figyelmeztetéseket.