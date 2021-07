Eldőlt, milyen nevet kap a nemrég született kis tapír

Megosztás Tweet



Alig több mint egy hét alatt majdnem harmincezer voks érkezett a kis tapír nevére meghirdetett szavazáson. A befutó – a szavazatok több mint kétharmadával – a Rezső lett, így a jövevényt ezen a néven jegyzik be a törzskönyvbe.

Június 28-án hím tapír született a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Bár egyelőre még nem nagyon merészkedik elő, múlt héten már egy kisfilmet is közzétettek róla, illetve az állatkert vezetői szavazást hirdettek annak eldöntésére, mi legyen a kicsi neve. Három nevet bocsátottak szavazásra, a Hektort, a Hernandezt és a Rezsőt.

Alig több, mint egy hét alatt közel harmincezer voks érkezett: a legtöbben a Rezső névre voksoltak, egészen pontosan a szavazók 68,7 százaléka. Így a legifjabb tapír, Suki és Géza „kisfia” a Rezső nevet kapja – olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján.

Máskor is gyakori, hogy a különösen nagy népszerűségnek örvendő állatoknál az utódok nevét a nagyközönség bevonásával, szavazással választják ki. Így tettek Rezső nővére, a tavaly született Hada esetében is, sőt, ha csak az elmúlt egy évet nézzük, szavazáson dőlt el például a két orangután bébi, az egyik óriásvidra kölyök, sőt még a nemrég született kiselefánt neve is.