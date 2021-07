Tíz koronavírus-fertőzött van lélegeztetőgépen hazánkban

Megosztás Tweet



64 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 725 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két beteg, így az elhunytak száma 30 015 fő.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

A beoltottak száma 5 559 178 fő, közülük 5 268 814 fő már a második oltását is megkapta. 64 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 725 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két beteg, így az elhunytak száma 30 015 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 742 632 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 36 078 főre csökkent. 86 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarország a teljes átoltottságot tekintve második az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk továbbra is az egyik legbiztonságosabb ország.

A legfrissebb járványügyi döntésekről ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök számolt be. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

A kormány lehetővé teszi a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét augusztus 1-től. Az átoltottság további növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdéskor minden oktatási intézményben lehetővé teszik az oltás felvételét. Az egészségügyi dolgozók számára pedig kötelező lesz az oltás.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

